Joe Manchin fik en medhjælper til at give beskeden kun 30 minutter, inden han skulle på tv.

Det sendte Det Hvide Hus i en tilstand af både »panik og vantro«.

Sådan udspillede det store politiske drama sig i USA søndag morgen ifølge Politico, da præsident Joe Bidens store prestigepakke Build Back Better blev sendt alvorligt til tælling af partifællen.

Det skete, da Joe Manchin optrådte hos 'Fox News Sunday' og fortalte, at han havde besluttet sig for ikke at støtte planen til det nærmest astronomiske beløb af over 11.500 milliarder danske kroner.

Derfor er Manchins stemme afgørende Joe Manchin er kendt for sin særlige position hos Demokraterne, hvor han tilhører højrefløjen og ikke holder sig tilbage fra at forsøge at trække amerikansk lovgivning i en anden retning, end præsidenten ønsker. Hans stemme er helt afgørende for Demokraterne. Senatet består nemlig af 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige – som typisk stemmer med Demokraterne. Ved stemmelighed står vicepræsident Kamala Harris med den udslagsgivende stemme, og dermed skal alle demokratiske senatorer med om bord for at få lovgivning, som er upopulær hos Republikanerne, vedtaget. (Kilde Ritzau)

»Jeg kan ikke stemme for denne lovpakke,« lød det fra den demokratiske senator, der længe har udtrykt skepsis over for dele af pakken:

»Det kan jeg simpelthen bare ikke. Jeg har prøvet alt, der stod i min magt. Det bliver et nej til lovforslaget.«

Umiddelbart inden havde præsidents Joe Bidens topembedsfolk og rådgivere ifølge Politico forsøgt at få kontakt til Joe Manchin i løbet af den halve time, der gik, inden senatoren skulle på tv og fortælle om sin beslutning.

Præsident Joe Biden fik et nej til Build Back Better. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Præsident Joe Biden fik et nej til Build Back Better. Foto: LEAH MILLIS

»Vi forsøgte at stoppe ham,« som en anonym topembedsmand fortæller til mediet.

Forgæves. Joe Manchin afviste alle opkald.

Ifølge CNN havde han endnu ikke talt med præsident Joe Biden søndag aften.

Ifølge Politico var stemningen ikke god i præsidentens stab: »Manchin havde ikke modet til selv at ringe til Det Hvide Hus eller til den demokratiske ledelse,« som en anonym demokrat siger.

Senere søndag udsendte Det Hvide Hus i stedet en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at Joe Manchins beslutning om at stemme nej til Build Back Better ikke stemmer overens med det, han skulle have lovet præsidenten tidligere på ugen.

»Han lovede at fortsætte samtalerne i de kommende dage for at finde et fælles grundlag,« lød det fra Joe Bidens pressetalsperson, Jen Psaki:

»Hvis hans kommentarer på Fox en ensbetydende med en afslutning på den proces, er det udtryk for en pludseligt og uforklarlig holdningsændring og et brud på hans forpligtelser over for præsidenten og hans kolleger i Senatet og Repræsentanternes Hus.«

Det lød også, at man fortsat vil forsøge at »presse« Joe Manchin til at lave sin beslutning om.

Build Back Better skulle blandt andet give en gratis offentlig collegeuddannelse, udvidet sundhedsforsikring, lavere skatter for børnefamilier og en slags børnecheck.