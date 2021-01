Joe Biden vil allerede i dag forsøge at omgøre en række love skabt af Donald Trump og samtidig række ind over den politiske midte for at skabe et konstruktivt samarbejde med republikanerne.

Det bliver alt andet end nemt, men vurderingen fra amerikanske eksperter er, at Bidens høflige facon og ekstremt lange politiske erfaring kan blive en fordel.

Først skal Team Biden dog få styr på den eskalerende coronakrise. 400.000 amerikanere er allerede døde, og det forventes, at mindst 100.000 flere vil dø, før epidemien er under kontrol.

Joe Biden har lovet at sætte fart på vaccinationsprogrammet. Han har lovet at få 100 millioner amerikanere vaccineret i løbet af de første 100 dage. Hvis han lykkes med dette projekt, så er han godt på vej. Mislykkes han, så vil han allerede være i defensiven.

Det betragtes som ambitiøst, men ikke umuligt, og Joe Biden vil sætte alt ind på at vise, at han er en handlekraftig præsident.

Flere store udfordringer venter. Ikke mindst den gigantiske opgave med at samle den dybt splittede nation. Op mod 85 procent af de republikanske vælgere mener stadig, at Donald Trump fik frarøvet sit genvalg i november.

Det er en meget stor del af den amerikanske befolkning, og det kan lige nu synes nærmest umuligt at overbevise dem om, at samling er vejen frem.

De gale mennesker, der stormede kongressen 6. januar, er ikke alene om at kræve opmærksomhed. Joe Bidens sværeste og vigtigste opgave bliver at samle de alt andet end forenede amerikanske stater.

Det bliver en svær dans at træde for den 78-årige Biden. Han skal både tilgodese krav fra egne støtter om at gøre USA til et mere ligeligt land med bedre muligheder for de fattigste, for indvandrere og for de farvede, der kun i ringe grad fik del i de seneste 10 års økonomiske optur.

Men samtidig skal han for alt i verden ikke skubbe det store, hvide republikanske mindretal længere væk.

En vigtig brik i Bidens svære politiske puslespil er coronakrisen. Der forventes et stort økonomisk boom, når krisen er overstået, og hvis Joe Biden kan blive set som manden, der tog USA ud af krisen og satte gang i hjulene igen, så vil begge dele af det splittede USA have langt større tiltro til, at han også er manden, der kan begynde den lange og smertefulde helingsproces, som er nødvendig for, at »the land of the free and the home of the brave« igen kan fremstå som en samlet nation.