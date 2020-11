Trump erklærer sig indforstået med igangsættelsen af magtoverdragelsen, men holder fast i at fortsætte kampen.

Joe Biden kan nu formelt begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads efter sin valgsejr 3. november.

Det ligger fast, efter at det føderale organ General Services Administration (GSA) i et brev mandag anerkender demokraten Biden som valgets vinder. Dermed siger GSA også god for, at Joe Biden får adgang til offentlige midler til at få sine egne folk indsat i regeringskontorer.

Den nuværende præsident, republikaneren Donald Trump, har endnu ikke erkendt sit valgnederlag og forsøger via retssystemet at få omstødt valgresultater i flere af de delstater, som han tabte.

Derfor har GSA ikke frigivet de økonomiske midler til processen med at få kørt Joe Biden i stilling til præsidentembedet.

Men det sker nu, efter at lederen af GSA, Emily Murphy, i brevet anerkender, at Biden ser ud til at have vundet valget.

Dermed kan Biden og hans overgangshold også begynde at koordinere magtovertagelsen med den nuværende administration og myndigheder.

Brevet fra GSA er sendt, kort tid efter at Michigan bekræftede, at Joe Biden havde vundet fået flest stemmer i delstaten ved valget. Dermed led Trump endnu et nederlag i sit forsøg på at få omstødt udfaldet af valget.

Trump er tilsyneladende indforstået med GSA's henvendelse til Biden.

Trump anbefaler i et tweet GSA's leder, Emily Murphy, og hendes hold at gøre, hvad de finder bedst, hvad angår "indledende protokoller".

- Jeg vil gerne takke Emily Murphy fra GSA for hendes trofaste engagement og loyalitet over for vores land. Hun er blevet chikaneret, truet og misbrugt - og jeg ønsker ikke at se dette ske for hende, hendes familie eller ansatte hos GSA, skriver Trump uden at uddybe, hvilke trusler han henviser til.

- Vores sag fortsætter på det stærkeste. Vi vil fortsætte den gode kamp, og jeg tror på, at vi vil sejre. Ikke desto mindre - i vores lands interesse - anbefaler jeg, at Emily (Murphy) og hendes hold gør, hvad der skal gøres, med hensyn til indledende protokoller, og jeg har bedt mit hold om at gøre det samme.

Trump har, siden adskillige amerikanske medier erklærede Joe Biden som vinder, påstået, at der er foregået valgsvindel i flere af de delstater, som tippede over til Bidens fordel.

Joe Biden indsættes officielt den 20. januar.

