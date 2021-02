Texas kan hjælp af det føderale USA, fordi Joe Biden erklærer den vinterramte delstat for katastrofeområde.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, erklærer delstaten Texas for et katastrofeområde, fordi delstaten er ramt af omfattende strømsvigt og problemer med vandforsyning på grund af usædvanligt hårdt vintervejr.

Bidens beslutning indebærer, at det føderale USA nu åbner sin pengekasse for texanere, som har brug for hjælp til for eksempel en midlertidig bolig, billige lån eller hjælp til at reparere sin bolig.

Delstaten i det sydlige USA er blevet ramt af kulde og sne, og vintervejret, der er uvant for Texas, har efterladt millioner af mennesker i store problemer uden strøm og vand.

40 mennesker menes omkommet i det hårde vejr.

Situationen har skabt stor vrede mange steder.

Mange står i kø for at få vand.

- Jeg har været oppe siden klokken fem. Jeg har været ude på vejene siden klokken seks. Og jeg ved, at klokken er 11.30 nu, men jeg vil sidde her, så længe det kræves. Altså jeg har jo ikke andet valg. Alle butikkerne i mit område er løbet tør for vand, siger Percy McGee i Houston til AFP.

- Jeg er meget frustreret. Jeg har sukkersyge. Jeg har en 94-årig, som jeg skal tage mig af. Vi har ikke fået noget medicin. Ingenting. Så jeg er virkelig frustreret mentalt. Men jeg holder sammen på mig selv.

Lægen Natasha Kathuria har været udsendt i 11 lande, arbejdet under den såkaldte "Snowmageddon"-storm ("sneragnarok", red.) i 2014 i Atlanta og også covid-19-pandemien.

Men intet slår Texas-kulden, der bragte vand- og strømsystemerne i knæ.

- Vi er overvældede. Langt mere, end vi har været af covid, siger Kathuria.

Hospitaler har måttet køre på strøm fra generatorer, og vand er blevet kørt ind for at fylde store beholdere op.

Fredag fik flere hospitaler igen strøm og vand - men ikke alle.

- Systemfejlen har totalt vendt op og ned på alt på skadestuerne - og i vores hjem, siger Kathuria.

