Ifølge nyhedsbureauet AP mangler Joe Biden bare seks valgmænd for at kunne kalde sig præsident.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, er ifølge prognoser fra nyhedsbureauet AP særdeles tæt på at kunne kalde sig USA's næste præsident.

Ifølge AP står Biden natten til torsdag dansk tid til at have sikret sig tilsammen 264 valgmænd.

For at blive præsident skal en kandidat vinde 270 valgmænd. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214 valgmænd.

Dermed mangler Joe Biden bare at vinde en eller to af de resterende stater for at vinde valget.

En af de potentielle stater er Nevada, der har netop de seks valgmænd, Biden mangler. Her mangler en fjerdedel af stemmerne ifølge AP's oplysninger at blive talt op. De stemmer, der natten til torsdag dansk tid er talt op, giver Biden en føring på under ét procentpoint.

Derudover mangler Georgia, der har 16 valgmænd.

Her mangler der at blive talt flere stemmer i storbyen Atlanta. Forud for deres optælling fører Trump med over 50.000 stemmer eller lidt over et procentpoint over Biden.

Atlanta betragtes som stærkt territorium for Biden, selv om det er uvist, om det er stærkt nok til at lukke hullet op til Trump.

Ifølge AP's prognoser er 97 procent af stemmerne i Georgia talt op.

Derudover tælles der stadig i Pennsylvania og North Carolina.

En sejr i hvilken som helst af disse fire stater er nok til at sikre Joe Biden sejren ved USA's præsidentvalg.

AP's prognoser bliver fulgt af flere amerikanske medier. De er baseret på en beregning ud fra faktiske afgivne stemmer, valgstedsmålinger og viden om tidligere stemmeafgivning og andre faktorer.

Når AP's beregning viser, at det ikke er muligt for en kandidat at blive overhalet, erklæres den pågældende kandidat som vinder ifølge prognosen.

/ritzau/