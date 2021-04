Tilfredsheden med Biden er efter 100 dage lavere end for nogen anden præsident med undtagelse af Trump.

Over halvdelen af amerikanerne er tilfredse med at have Joe Biden som præsident.

Det viser den seneste meningsmåling fra Reuters/Ipsos.

Dermed har Biden, der torsdag markerer sine første 100 dage på posten, allerede opnået en højere grad af opbakning, end hans forgænger Donald Trump nogensinde formåede at få i de fleste større meningsmålinger.

Siden 1933 har det været en tradition i USA at gøre status over nyvalgte præsidenters første 100 dage.

Men selv om 55 procent af de 4423 adspurgte i målingen siger, at de er tilfredse med Biden, så er det stadig lavere end nogen anden præsident i historien på dette tidspunkt med undtagelse af Donald Trump.

40 procent af de adspurgte er således utilfredse med Biden, mens fem procent er i tvivl.

Alligevel vil tallene formentlig hjælpe Demokraterne med at presse på for øgede investeringer i USA's infrastruktur og i grøn omstilling.

Det vurderer Julian Zelizer, der er politisk historiker ved Princeton University.

Begge dele står højt på Bidens dagsorden, nu hvor de første 100 dage er overstået.

Da Joe Biden overtog præsidentembedet 20. januar var det især den igangværende coronapandemi, der var den helt store udfordring.

Derfor lovede præsidenten som noget af det første, at mindst 100 millioner amerikanere skulle vaccineres i løbet af hans første 100 dage.

Siden er der dog kommet fart under USA's vaccineudrulning, og over 200 millioner har allerede fået det første stik, samtidig med at antallet af daglige smittetilfælde og dødsfald er faldet støt.

I samme periode har Biden formået at hjælpe med at få en 1900 milliarder kroner stor coronahjælpepakke vedtaget i USA's kongres, og han har generelt fået stor ros for sin håndtering af krisen.

Det ses også i meningsmålinger fra Reuters/Ipsos, hvor 65 procent støtter Bidens håndtering af pandemien.

Der er dog store partipolitiske forskelle, da henholdsvis 90 procent af demokrater, 61 procent af uafhængige og 39 procent af republikanere siger, at de er tilfredse.

Biden får i meningsmålingen hårdest kritik for sin håndtering af migranter langs USA's sydlige grænse til Mexico.

Her mener 42 procent, at præsidenten gør et fornuftigt stykke arbejde, mens 49 procent mener det modsatte.

Blandt republikanske vælgere er kun omkring 20 procent generelt tilfredse med Joe Biden, siden han blev præsident, hvilket ikke har ændret sig meget i løbet af det seneste år.

Præsidenten nyder dog næsten universel støtte blandt demokratiske vælgere og har også stor opbakning blandt uafhængige.

Og ifølge Robert Shrum, der forsker i politik ved University of Southern California, så er det cirka så godt, som en demokrat kan forvente at have det i et hyper partipolitisk USA.

/ritzau/Reuters