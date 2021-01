USA's præsident ventes at tilbringe sin første dag i embedet med at indføre nye tiltag for at bremse corona.

USA's nyindsatte præsident, Joe Biden, vil omgående ændre på den hidtidige indsats mod coronapandemien, når han senere onsdag ankommer til sit kontor i Det Ovale Værelse.

Biden blev taget i ed ved en ceremoni kort før klokken 18 dansk tid.

- Der er ingen tid at spilde, når det handler om at tackle de kriser, vi står over for, lyder det kort efter i en besked på Twitter, hvor Biden har overtaget den amerikanske præsidents officielle konto, "POTUS".

- Derfor tager jeg i dag til Det Ovale Værelse for at komme i gang med arbejdet og levere modige tiltag og øjeblikkelig hjælp til amerikanske familier, skriver Joe Biden.

Som noget af det første er det ventet, at Biden vil indføre krav om, at alle føderalt ansatte bærer mundbind, når de befinder sig på føderalt område.

Han vil desuden nedsatte en ny gruppe i Det Hvide Hus, der skal koordinere indsatsen mod coronapandemien.

Et af hans vigtigste valgløfter var at gøre kampen mod coronavirusset til sin højeste prioritet.

Biden ventes også at meddele, at USA igen tilslutter sig Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som den netop afgåede præsident, Donald Trump, trak USA ud af. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump har fået kritik for sin indsats mod pandemien. Hans kritikere siger, at indsatsen var ineffektiv og uorganiseret, og at det er en del af årsagen til, at USA nu har registreret over 400.000 coronadødsfald.

Da Biden var taget i ed onsdag, bad han de tilstedeværende og tilskuerne hjemme i stuerne om at samles med ham i en bøn for ofrene.

- Vi går ind i det, der kan være den vanskeligste og dødeligste periode af virusset, og vi må tilsidesætte politik og langt om længe kæmpe mod denne pandemi som én nation, siger Biden.

Inden sin indsættelse har han sagt, at han muligvis vil indføre et påbud om at bære mundbind, som skal gælde i de første 100 dage af hans embedsperiode.

Han har også lovet, at han vil effektivisere udrulningen af vacciner, som har fået en sløv start i USA.

Biden har allerede onsdag fået tilbud fra it-giganten Amazon om hjælp med at levere vaccinerne i USA.

/ritzau/