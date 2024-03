Biden lavede sjov med lægeundersøgelse, mens pressesekretær forsvarede, at der ikke blev lavet kognitiv test.

USA's præsident, Joe Biden, har onsdag været til sin årlige lægeundersøgelse og melder, at alt er vel med helbredet.

Det gør han, mens der pågår en diskussion om den 81-årige præsidents alder op til valget i november i år.

- Der er intet, som har ændret sig i forhold til sidste år, sagde Biden om resultaterne.

- Alt er godt.

Sidste år blev Biden af sin læge erklæret "i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde".

En opsummering af resultaterne ventes senere onsdag lokal tid.

I år kom præsidenten med en vittighed, da han af journalister blev spurgt, om lægeundersøgelserne havde givet anledning til bekymring, inden han forventeligt igen skal stå over for Donald Trump, som er 77 år, i en præsidentvalgkamp.

- De synes, at jeg ser for ung ud, sagde Biden.

Biden tog en kort helikoptertur til Walter Reed-hospitalet, som ofte bruges af amerikanske præsidenter.

Efter lidt over to en halv time forlod han igen hospitalet i sin bilkortege.

Kevin O'Connor, som har været Bidens læge igennem længere tid, var "glad for, hvordan det hele gik". Han tilføjede, at et hold på i alt 20 læger havde bidraget til undersøgelsen.

Pressesekretær Karine Jean-Pierre forsvarede, at Biden ikke tog en kognitiv test, og sagde, at præsidenten ikke havde brug for en.

- Præsidenten består en kognitiv test hver dag, sagde Jean-Pierre og henviste til de mange sager i både ind- og udlandet, som præsidenten må tage sig af.

- Det er et meget krævende job.

Præsident Joe Biden vil være 86 år, når han forlader embedet, hvis han altså bliver genvalgt og sidder hele den næste periode.

/ritzau/AFP