USA's præsident er svært tilfreds med, at vaccinerede amerikanere nu kan droppe mundbindet de fleste steder.

USA's præsident, Joe Biden, kalder torsdag for "en stor dag for Amerika", efter at landets Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har lempet anbefalingerne for brugen af mundbind.

Ifølge de nye anbefalinger kan vaccinerede amerikanere droppe mundbindet langt de fleste steder både udendørs og indendørs.

Det markerede præsident Biden ved at fjerne sit mundbind under et møde i Det Ovale Værelse med flere republikanske politikere, da de nye anbefalinger blev annonceret.

- Jeg synes, at det er en fantastisk milepæl, en fantastisk dag.

- Hvis du er fuldt vaccineret og kan tage mundbindet af, så har du optjent retten til at gøre noget, som amerikanere er kendt for i hele verden: At hilse på andre med et smil, siger Biden på et efterfølgende pressemøde foran Det Hvide Hus.

CDC oplyser torsdag, at fuldt vaccinerede amerikanere også kan droppe kravet om at holde afstand de fleste steder.

Agenturet håber, at de lempede retningslinjer kan fungere som en gulerod, så flere vil lade sig vaccinere.

De nye anbefalinger bliver set som et stort skridt for USA i forhold til at vende tilbage til livet før pandemien.

De kommer, efter at antallet nye smittetilfælde i landet på det seneste er faldet til sit laveste niveau siden september. Samtidig er antallet af dødsfald faldet til det laveste niveau siden april sidste år.

I gennemsnit har USA registreret 587 dødsfald og 36.800 smittetilfælde om dagen de seneste syv dage. Det viser tal fra CDC.

Den forbedrede situation skyldes primært landets vaccineudrulning, hvor over 250 af landets cirka 330 millioner indbyggere nu har fået mindst et stik med en coronavaccine.

Cirka 35 procent af befolkningen er fuldt vaccineret, men på det seneste er vaccinationsraten begyndt at falde.

Derfor anbefaler CDC stadig alle at bruge mundbind i tætpakkede indendørs steder som busser, fly og hospitaler, indtil procenten af fuldt vaccinerede kommer højere op.

/ritzau/Reuters