I samtlige svingstater har Biden købt mere reklametid på tv end Donald Trump for valgets sidste otte dage.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har i slutspurten til valget 3. november købt reklametid på tv-stationer for over dobbelt så stort et beløb som præsident Donald Trump, der forsøger at blive genvalgt.

Det viser en opgørelse fra analysefirmaet Advertising Analytics, som løbende følger de to rivalers brug af penge i valgkampen.

I samtlige de stater, hvor kampen om vælgernes gunst er hårdest, har Biden bestilt reklametid for et større beløb end sin republikanske modstander.

I valgkampens sidste otte dage har Biden bestilt reklametid i svingstaterne for 54,1 million dollar, mens Trump har købt for 26,9 millioner dollar.

I valgkampens sidste uge har Biden øget sit køb af tv-reklamer i 13 delstater. Blandt andet Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Florida, Minnesota, Wisconsin og Iowa.

Trump har øget sit køb af reklametid tre steder - Pennsylvania, Wisconsin og Michigan.

Spillet om reklametid tippede onsdag yderligere over i Demokraternes favør, da milliardæren Michael Bloomberg indledte en reklamekampagne til samlet 15 millioner dollar i Texas og Ohio.

I reklamerne bliver Trumps håndtering af coronapandemien angrebet.

Donald Trump vandt ved præsidentvalget i 2016 Texas og Ohio med henholdsvis ni og otte procentpoint.

Men medarbejdere hos Bloomberg oplyser, at milliardæren, der kortvarigt selv forsøgte at blive nomineret som Det Demokratiske Partis præsidentkandidat, er blevet overbevist om, at det er muligt for Demokraterne at vinde de to delstater.

Vurderingen baserer han på nylige meningsmålinger.

Bloomberg bruger også 100 millioner dollar på reklamer i Florida.

USA's præsident vælges ikke direkte af befolkningen, men af 538 valgmænd udpeget af de 50 delstater og i regeringsbyen Washington D.C. Det er valgmandsstemmerne, der afgør, hvem der vinder præsidentvalget.

Nye meningsmålinger fra Ipsos/Reuters viste onsdag, at Trump henter ind på Joe Biden i flere svingstater.

/ritzau/dpa