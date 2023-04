Lyt til artiklen

Joe Biden vidste det overhovedet ikke – og så brød han sammen.

»Han græd. Det påvirkede ham virkelig, og vi sagde en bøn sammen. Man kunne tydeligt se, hvor dybt det berørte ham,« fortæller præsten Richard Gibbons.

På den sidste dag af den amerikanske præsidents stort anlagte besøg i Irland, fik han sig noget af en overraskelse. Det skriver flere medier som BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Det skete under et besøg på helligdommen Knock Shrine, hvor Joe Biden pludselig fik en uventet besked vedrørende sin afdøde søn.

Richard Gibbons og Joe Biden (th.)ved Knock Shrine. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Richard Gibbons og Joe Biden (th.)ved Knock Shrine. Foto: KEVIN LAMARQUE

Den præst, Frank O'Grady, der i 2015 gav Beau Biden den sidste nadver, inden han som kun 46-årig døde af en kræftsygdom i hjernen på et hospital i USA, arbejdede på det irske pilgrimssted.

Heller ikke Richard Gibbons, der ledsagede og viste den amerikanske præsident rundt, havde kendskab til sammenfaldet fredag eftermiddag.

»Det var helt utroligt, og jeg vidste det heller ikke på forhånd,« siger Richard Gibbons:

»Det skete bare og var helt spontant. Han (Joe Biden, red.) ville straks møde ham, og han sendte en secret service-agent af sted for at finde ham.«

(Hunter og Joe Biden (th.) sammen i 2008. Foto: PAUL J. RICHARDS Vis mere (Hunter og Joe Biden (th.) sammen i 2008. Foto: PAUL J. RICHARDS

Og det lykkedes altså.

Frank O'Grady selv fortæller, at han ikke havde set eller haft kontakt til Biden-familien i de år, der er gået siden Beau Bidens død.

»Fordi han ikke vidste, at jeg arbejder her, blev det følelsesladet, for sidst vi så hinanden, var, da hans søn var meget syg for otte år siden, og det hele kom tilbage til ham,« siger Frank O'Grady, der fredag også hilste på Joe Bidens anden søn, Hunter Biden:

»Vi snakkede i omkring ti minutter. Præsidenten var glad for at se mig, og jeg var glad for at se ham. Han gav mig et stort knus, og Hunter gav mig et stort knus. Det var som en genforening.«

Joe Biden landede i nat igen i USA. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Joe Biden landede i nat igen i USA. Foto: KEVIN LAMARQUE

Joe Biden har ved flere tidligere lejligheder fortalt, hvor meget Beau Bidens tidlige død har påvirket ham. Og han har også sagt, at sønnen i stedet burde have været den, der skulle have været amerikansk præsident.

Joe Biden er natten til lørdag landet hjemme i USA.