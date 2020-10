Trump og Biden delte tirsdag scene under en kaotisk debat. Fredag oplyste præsidenten, at han har coronavirus.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, er søndag lokal tid igen blevet testet negativ for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Biden fik allerede fredag foretaget to negative test.

Det var den dag, hvor USA's præsident, Donald Trump, meldte, at han var blevet testet positiv.

Tirsdag stod Biden på samme scene som Trump. Her var Trump og Biden i den første direkte tv-debat i Cleveland op til valget 3. november.

Men siden har Biden altså mindst tre gange fået foretaget negative test.

En negativ test er dog ikke altid lig med, at man ikke er smittet.

Folk kan være smittede adskillige dage, før de får symptomer, og en test kommer tilbage positiv.

En systematisk gennemgang af syv forskellige studier foretaget af Johns Hopkins University viser ifølge avisen New York Times, at med en PCR-test er det mest sandsynligt, at man får foretaget en positiv test, otte dage efter at man først har været i kontakt med virus.

Selv på denne "ideelle" dag kommer tyve procent af testene negative tilbage hos folk, der senere bliver testet positive.

PCR er den mest almindelige testform, og det var også en sådan, som Biden ifølge Reuters fik foretaget søndag.

En lang række personer i kredsen omkring Donald Trump er blevet testet positive for coronavirus.

Det gælder blandt andre tidligere toprådgiver Kellyanne Conway, toprådgiver Hope Hicks, flere senatorer og førstedame Melania Trump.

Søndag kørte Trump en kort tur i bil uden for det hospital, som han er indlagt på.

En video fra CNN-journalist Kaitlan Collins viser præsidenten sidde på bagsædet af en sort bil - med maske for sin mund og næse - og vinke gennem vinduet til flere forsamlede.

Han er siden vendt tilbage til Walter Reed National Military Medical Center, som ligger uden for Washington.

/ritzau/