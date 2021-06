»Jeg vil gerne sige undskyld. Jeg skulle ikke have været sådan en bedrevidende fyr.«

Den slags ord er ikke hverdagskost i munden på en præsident.

Ikke desto mindre var det den afskedshilsen den amerikanske præsident Joe Biden valgte, da han onsdag forlod topmødet i Geneve, skriver CNN.

Her havde han for første gang mødt den russiske præsident, Vladimir Putin.

Joe Biden holdt pressemøde efter mødet med Putin onsdag.

Og det var altså ikke Putin, der fik en undskyldning, men derimod CNNs korrespondent, Kaitlan Collins.

Efter mødet med den russiske præsident talte Joe Biden kort med pressen, og her fik et spørgsmål fra CNN-journalisten den amerikanske leder til at se rødt:

Collins ville nemlig vide, hvad der fik Biden til at tro, at Putin ville ændre opførsel med hensyn til cybersikkerhed, menneskerettigheder og ikke mindst behandlingen af den politiske modstander, Aleksej Navalnyj.

Biden blev tydeligvis både irriteret og vred over spørgsmålet, som han besvarede med følgende udbrud:

Biden just yelled at CNN's @kaitlancollins:



»Jeg er ikke overbevist om, at han vil ændre adfærd. Hvor fanden … hvad laver du hele tiden? Hvornår har jeg sagt, at jeg var overbevist?«

»Det, jeg sagde var – og lad os få det på det rene – jeg sagde: Det, der vil ændre deres opførsel er, hvis resten af verden reagerer og afviser deres status i verden«

»Jeg er ikke overbevist over noget. Jeg understreger bare et faktum.«

Da journalisten fulgte op med spørgsmålet om, hvordan præsidenten så det give sig udslag i et konstruktiv møde med Putin, vrissede han:

»Hvis du ikke fatter det, så er du i den forkerte branche.«

På køreturen til lufthavnen var præsidenten tydeligvis kølet noget af.

Da Biden stod foran Air Force One og igen talte med journalisterne, indledte han kort med at undskylde sin temperamentsfulde opførsel.

»Jeg skulle ikke have været sådan en bedrevidende fyr i det sidste svar, jeg gav,« lød det fra Biden med henvisning til svaret til CNN-journalisten.

Kaitlan Collins siger i et interview med sin egen tv-station, at hun er glad for præsidentens undskyldning, men tilføjer, at den var helt unødvendig.

»At stille præsidenten et spørgsmål, betyder ikke, at det har en negativ eller positiv hældning. Det er simpelthen en måde at forsøge at forstå præsidentens tankegang,« sagde hun.