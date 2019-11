Michael Bloomberg er en fin fyr, siger Joe Biden, der påpeger, at han for tiden klarer sig godt i målingerne.

Demokraten Joe Biden forsøger at holde hovedet koldt ved udsigten til, at Michael Bloomberg melder sig ind i kampen om at blive Demokraternes kandidat ved næste års præsidentvalg i USA.

Således siger Biden, at han ikke er bekymret for, at milliardæren vil snuppe de midtersøgende vælgere.

- Michael er en fin fyr, siger Joe Biden til journalister i Concord, New Hampshire.

- Jeg har overhovedet intet problem med, at han melder sig ind i kapløbet, tilføjer 76-årige Biden.

Michael Bloomberg, der er tidligere borgmester i New York, banede fredag vejen for at kunne stille op som Demokraternes kandidat ved præsidentvalget.

Det gjorde han ved at indgive sit kandidatur til Demokraternes primærvalg i delstaten Alabama 3. marts næste år, før fristen udløb fredag.

77-årige Bloomberg sagde tidligere i år, at han ikke agtede at forsøge at blive Demokraternes præsidentkandidat. Men i en udtalelse torsdag sagde hans rådgiver, Howard Wolfson, at Bloomberg er bekymret over feltet af demokratiske kandidater.

- Mike (Michael Bloomberg, red.) er i stigende grad bekymret for, at det nuværende felt af kandidater ikke er i en position til at kunne slå Trump (præsident Donald Trump, red.), udtalte Wolfson.

Joe Biden er ifølge meningsmålinger i øjeblikket favorit til at blive nomineret som sit partis kandidat foran senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Ikke overraskende deler han ikke Bloombergs bekymringer over de demokratiske kandidater.

- Hvis jeg ikke tager fejl, så klarer jeg mig ret godt både i forhold til Trump og alle de andre folk, der stiller op, siger Joe Biden.

Heller ikke præsident Trump synes at være bekymret over udsigten til, at Bloomberg snart kan vise sig at melde sig ind i kapløbet.

- Han har ikke magien, der skal til for at gøre det godt. Lille Michael vil fejle, sagde Trump til tilhængere i delstaten Georgia fredag.

- Han kommer ikke til at klare sig godt, men jeg tror faktisk, at han kommer til at gøre skade på Biden.

- Der er ingen, jeg hellere vil kæmpe mod end lille Michael, tilføjede præsidenten.

/ritzau/AFP