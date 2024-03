Militær operation i Rafah i Gaza bør ikke gennemføres, uden at de civiles sikkerhed er sikret, siger Biden.

USA's præsident, Joe Biden, mener ikke, at Israels militære operation i Rafah i det sydlige Gaza kan fortsætte, uden at der er en plan for de civiles sikkerhed.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid.

Udtalelsen kommer, efter at Biden torsdag har talt i telefon med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

I udtalelsen refereres nogle af de emner, som de to ledere her talte om.

- Præsidenten rejse spørgsmålet om Rafah og gentog sin holdning om, at en militær operation ikke kan fortsætte uden en troværdig plan, som sikrer sikkerheden for og støtten til de civile i Rafah, lyder det.

Det er anden gang på mindre end en uge, at Biden advarer Netanyahu om at lave en offensiv i det sydlige Gaza uden først at have sikret dem, der befinder sig der.

Tidligere på måneden lød det også fra den amerikanske præsident, at Israels gengældelse for Hamas' angreb 7. oktober havde være " overdrevet ".

Onsdag sagde Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiven mod Hamas i Rafah, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza.

I opkaldet mellem de to ledere var også de igangværende gidselforhandlinger på dagsordenen.

- Biden genbekræftede sin dedikation til at arbejde utrætteligt for at støtte løsladelsen af alle gidsler så snart som muligt og anerkendte den rædselsfulde situation, hvor de i 132 dage har været i Hamas' fangenskab, står der i udtalelsen.

Omkring 240 personer blev bortført under Hamas' overraskelsesangreb i Israel 7. oktober. Nogle af gidslerne blev slået ihjel under angrebet, men deres lig blev bragt med til Gazastriben.

/ritzau/Reuters