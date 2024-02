Stofmisbrug, sex og vold.

Ord man kan finde i mange romaner, men det er ikke ord, man normalt forbinder med roen på et bibliotek.

Men ifølge de lokale myndigheder i den californiske by Antioch har det netop været scenariet de seneste mange måneder på byens bibliotek.

Det skriver Fox 2 og New York Post.

For stedet har været plaget af folk, der kom for alt andet end at låne bøger, hvilket nu har fået myndighederne til at lukke stedet.

»Vi har haft folk, der har taget stoffer inde på biblioteket og udenfor på vores grund,« fortæller Brooke Converse, der Contra Costa amts ansvarlige for de offentlige biblioteker, til Fox 2.

Antioch ligger tæt på Oakland og har omkring 115.000 indbyggere.

»Folk har haft samleje inde mellem vores reoler og rundt omkring til fuld skue for vores gæster og ansatte. Vi har også fundet patroner,« lyder det fra Brooke Converse.

Contra Costa amtet fortæller til Fox 2, at man nu vil forsøge at øge sikkerheden på biblioteket ved at ansætte en ekstra vagt og opsætte videoovervågning.

Det vides ikke, hvornår biblioteket åbner igen.