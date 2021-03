For første gang i omkring 60 år har arkæologiske udgravninger afdækket fragmenter af en bibelsk skriftrulle.

Israelske arkæologer har fundet dele af en bibelsk skriftrulle, som er 2000 år gammel og omtales som et af de mest betydelige fund siden Dødehavsrullerne.

- For første gang i omkring 60 år har arkæologiske udgravninger afdækket fragmenter af en bibelsk skriftrulle, hedder det i en udtalelse fra israelske arkæologer og historikere i Israels Antikvitets Myndighed (IAA).

Fragmenter af den bibelske rulle indeholder tekst skrevet på græsk og er fra de tolv små profeter, som er del af den hebraiske bibel og Det Gamle Testamente. Guds navn er omtalt på hebraisk i teksten, oplyser IAA.

IAA's direktør, Israel Hasson, siger, at udgravningerne blev sat i gang som svar på, at gravrøvere var begyndt at komme i grotterne.

Han mener, at fundet bør udløse flere ressourcer til at fortsætte projektet, hvor der indtil nu kun er afsøgt omkring halvdelen af det aktuelle område.

Udgravningerne har stået på i flere år i grotter og blandt klipper i ørkenen i Judæa, hvor arkæologerne har anvendt droner og særligt bjergbestigningsudstyr.

I det 80 kilometer store område i det sydlige Israel og på Vestbredden har arkæologerne også fundet seks mønter, som er dateret til tiden med jødernes skæbnesvangre og fejlslagne Bar Kochba-oprør mod romerne i det 2. århundrede.

Arkæologerne fandt også et 6000 år gammelt skelet af et barn samt en kurv, som er over 10.000 år gammel, og som omtales som den ældste, der er fundet i verden.

De første Dødehavsruller blev fundet af en gedehyrde i en hule ved Det Døde Hav i 1947. I perioden frem til 1956 blev der fundet omkring 800 ruller i 11 huler ved Qumran nær Det Døde Hav.

Mange af rullerne er stumper, som forskere har samlet. Der er fundet omkring 100.000 stumper af pergamentruller.

Dødehavsrullerne ligger nu på Israels Museum i Jerusalem. På rullerne, der er fra to hundrede år før Kristi fødsel og til 100 år efter Kristi fødsel, er der blandt andet bibelske tekster.

/ritzau/AFP