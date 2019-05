Byrådet i Amsterdam laver forbuddet mod benzin- og dieselbiler for at nedsætte luftforureningen.

Biler og motorcykler, der kører på benzin eller diesel, vil blive forbudt i Amsterdam i 2030.

Byrådet i Hollands hovedstad har taget beslutningen som led i et forsøg på at nedsætte luftforureningen i storbyen. Det skriver The Guardian.

De hollandske myndigheder mener, at den nuværende luftforurening forkorter indbyggernes levetid med op mod et år.

- Forurening er en stille dræber og er en af de største sundhedsfarer i Amsterdam, siger byrådsmedlemmet Sharon Dijksma ifølge The Guardian.

Næste år bliver dieselbiler, der er over 15 år gamle, forbudt inden for A10-ringvejen, der omkranser hovedstaden.

Fra 2022 vil der ikke længere køre busser eller jernbanevogne, der udstøder diesel- eller benzinos, og fra 2025 vil det også gælde knallerter og både.

Byen forsøger at tvinge befolkningen til at skifte til elektriske biler eller brintbiler ved at tilbyde ladestationer til hver enkelt køber.

Byrådet estimerer, at der skal være op mod 23.000 ladestationer i byen. Lige nu er der 3.000.

/ritzau/