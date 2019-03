Der løb et større chok gennem mange fans, da det torsdag kom frem, at Luke Perry er blevet indlagt.

Den 52-årige skuespiller er i øjeblikket aktuel i Netflix-serien 'Riverdale', og nu lufter adskillige fans så deres utilfredshed over tv-kanalen bag hitserien.

Kanalen CW Networks er nemlig ikke kommet med en udmelding om Luke Perry - der ifølge amerikanske TMZ er indlagt med et alvorligt slagtilfælde - og fortsætter i stedet deres promovering af serien i stor stil.

'Det kan I ikke mene. Luke har været ramt af et massivt slagtilfælde, og I bliver ved med at promovere jeres ting? Ingen kommentar overhovedet?', lyder det eksempelvis fra Twitter-brugeren Melanie Schons.

You can’t be serious. Luke had a massive stroke and you keep promoting your stuff?! No comment at all? @WriterRAS — Melanie of House Schons (@MelanieSchons) 28. februar 2019

Luke Perry spiller rollen som Archie's far Fred Andrews i Netflix-serien, der for nylig udkom med sin tredje sæson.

En anden bruger undrer sig også kraftigt over de manglende ord på seriens officielle Twitter-profil.

'Hvorfor ser jeg ikke noget om Luke Perry? Han er blevet ramt af et massivt slagtilfælde, og I tweeter ikke noget. Wow,' skriver Travi Ramirez.

Det var skuespillerens publicist, Arnold Robinson, der torsdag aften oplyste, at Luke Perry var blevet indlagt - dog uden at fortælle, hvad årsagen var.

Why am I not seeing anything about Luke perry? He has a massive stroke, and you don’t tweet anything? Wow — Traci Ramirez (@traciramirez209) 28. februar 2019

Det amerikanske medie TMZ skrev dog hurtigt, at der var tale om et alvorligt slagtilfælde. Indtil videre er der dog ikke nogen officiel udmelding om Luke Perrys tilstand.

Den amerikanske skuespiller har medvirket i flere forskellige serier, men er mest af alt kendt for at spille rollen som millionærsønnen og 'badboyen' Dylan McKay i den populære serie Beverly Hills 90210, der løb over skærmen i 90'erne.

Efter nyheden kom frem var både fans og kollegaer i chok. Blandt dem var stjernen Ian Ziering, der spillede Steve i 90210-serien. Det kan du læse mere om her.

52-årige Luke Perry har to børn med den tidligere model Rachel ’Minnie’ Sharp, som han blev skilt fra tilbage i 2003.