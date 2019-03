Skuespilleren Ian Ziering, der spillede rollen som Steve i serien 'Berverly Hills 90210', reagerer nu efter nyheden om Luke Perrys død.

'Kære Luke. Jeg vil for altid svælge i de kærlige minder, vi har delt over de sidste 30 år,' starter han sit opslag på Instagram.

'Må dine rejse fremover beriges af de storslåede sjæle, der er afgået før dig. Præcis som du har gjort for dem, du efterlader. Gud, giv ham en plads tæt på dig. Han fortjener det,' skriver den 54-årige skuespiller.

Tidligere mandag aften kom det frem, at 52-årige Luke Perry er død. Det bekræftede hans agent ifølge Reuters.

»Skuespiller Luke Perry, 52, døde i dag efter at have været ramt et massivt slagtilfælde.Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner.«

Beverly Hills-stjernen blev den 27. februar indlagt på St. Joseph's Hospital i Burbank, Los Angeles, og hans tilstand har indtil nu været ukendt.

Amerikanske medier meldte dog hurtigt, at skuespilleren var blevet ramt af et slagtilfælde.

Luke Perry er mest af alt er kendt som den rige 'badboy' Dylan McKay fra hitserien 'Beverly Hills 90210', der blev sendt i 90'erne.

Luke Perry blev 52 år gammel. Foto: VALERY HACHE Vis mere Luke Perry blev 52 år gammel. Foto: VALERY HACHE

Senest har han været aktuel i tv-serien 'Riverdale', der bliver sendt på Netflix. Her spillede han Archies far Fred Andrews.

Skuespillerinden Molly Ringwald, der spillede hans eksone på 'Riverdale' er også knust over nyheden.

»Mit hjerte er knust. Jeg vil savne dig så meget, Luke Perry. Sender alt min kærlighed til din familie,« skriver hun på Twitter.

Luke Perry efterlader sig børnene Jack på 22 og Sophie på 19.