Den amerikanske skuespiller Jed Allan, som blandt andet var kendt fra flere sæbeoperaer og fra tv-serien 'Beverly Hills 90210', er død.

'Det gør mig ondt at skulle skrive den triste besked om, at min far er gået bort i aften,' skrev skuespillerens søn, Rick Brown, lørdag i en besked på Facebook, som fortsatte:

'Han sov stille ind og var omgivet af sin familie og var højtelsket af os og af så mange andre.'

Det skriver det amerikanske medie People.

Jed Allan, der havde en lang karriere bag sig, blev 84 år.

Han var især kendt for rollen som Don Craig i sæbeoperaen 'Days of Our Lives', hvor han spillede med i 14 år. Derudover havde han også en af hovedrollerne i serien 'Santa Barbara', hvor han spillede C.C. Capwell, ligesom han var kendt for at spille rollen som Steve Sanders' far, Rush Sanders, i den populære ungdomsserie 'Beverly Hills 90210'.

Den amerikanske skuespiller Ian Ziering, der spillede sønnen Steve i serien, har på Instagram mindet Jed Allan:

'Jeg er så trist over at høre, at vi har mistet endnu en '90210'-kollega. Jeg havde fornøjelsen af at arbejde med Jed Allan fra 94 til 99. Han var sådan en god fyr at arbejde sammen med, han vil blive savnet,' skriver han i opslaget, hvor han også har delt et billede af de to sammen.

Vis dette opslag på Instagram So sad to hear we've lost another 90210 castmate. I had the pleasure of working with Jed Allan from 94 to 99. He played Rush Sanders, Steve's father. Such a great guy to work with, he will be missed. #ripjedallan Et opslag delt af Ian Ziering (@ianziering) den 10. Mar, 2019 kl. 10.15 PDT

Jed Allan dannede par og var gift med Toby Brown, indtil hun døde i 2001.

Parret fik tre børn sammen - sønnerne Mitch, Dean og Rick.

Jed Allans død kommer blot fem dage efter, at skuespilleren Luke Perry - der spillede hjerteknuseren Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210' - sov ind mandag den 4. marts efter i fem dage at have været indlagt under observation for et alvorligt slagtilfælde.

Han blev 52 år.