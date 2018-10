#MeToo-bevægelsen fejrer sit etårs jubilæum med et kæmpe Kavanaugh-nederlag, men kampen fortsætter

Bill Cosby sidder i fængsel. Kevin Spaceys karriere er forbi. Og den mangedobbelte Oscar-vinder Harvey Weinstein kan godt glemme alt om at producere film igen.

Det var afsløringen af filmproducer Harvey Weinsteins omfattende synderegister, der for ét år siden startede #MeToo-bevægelsen. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ -AFP Vis mere Det var afsløringen af filmproducer Harvey Weinsteins omfattende synderegister, der for ét år siden startede #MeToo-bevægelsen. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ -AFP

På den mindre effektive side af #MeToo-kampen, der startede for præcis et år siden, er Brett Kavanaugh klar til at indtage sin plads i USAs højesteret. Donald Trump er stadig USAs præsident. Og selv om feministerne buher, hver gang han går på scenen i New York, er standupkomiker Louis C.K. godt i gang med sit comeback.

Fælles for de seks nævnte mandlige kendisser er selvfølgelig, at de alle er anklaget for diverse former for sexoverfald (i Cosbys tilfælde 60 tilfælde af fyldbyrdet voldtægt). Og de er ikke alene.

Standup-komiker Louis C.K. har vedkendt, at han er skyldig diverse former for sex-overgreb (han onanerede foran flere kvindelige kollegaer). I dag forsøger den 51-årige komiker at få comeback i klubben 'Comedy Cellar' på Manhattan. Foto: Kevork Djansezian - Reuters Vis mere Standup-komiker Louis C.K. har vedkendt, at han er skyldig diverse former for sex-overgreb (han onanerede foran flere kvindelige kollegaer). I dag forsøger den 51-årige komiker at få comeback i klubben 'Comedy Cellar' på Manhattan. Foto: Kevork Djansezian - Reuters

Således besluttede den skandinaviske Nobel-komité ikke at uddele deres litteraturpris i år. Ægtefællen til et medlem af dommerkomiteen er nemlig anklaget for sexovergreb. Tre af USAs største nyhedsstjerner, Bill O'Reilly, Matt Lauer og Charlie Rose, er gået på ufrivillig førtidspension. Og selv om han kun er blevet anklaget for at sige noget upassende til en kvindelig medarbejder engang midt i 80erne, har selveste Dustin Hoffman ifølge bladet Hollywood Reporter svært ved at finde arbejde i filmbyen.

»#MeToo-bevægelsen er kun lige begyndt. Og på langt sigt vil den ændre alt,« siger den amerikanske journalist Megan Twohey.

Det var en artikel af Megan Twohey i avisen New York Times, der for præcis et år siden startede den amerikanske kampagne, der i dag har spredt sig til hele verden.

I artiklen afslørede Megan Twohey sammen med sin kollega Jodi Kantor, at en af Hollywoods mest magtfulde mænd, Harvey Weinstein, i årtier havde misbrugt sin magtposition i den internationale filmindustri.

Således var kvindelige skuespillere og instruktører blevet tvunget til seksuelle tjenester. Og hvis de ikke indvilligede, sørgede Weinstein for, at deres karriere blev smadret.

Og det var ikke kun ukendte skuespillerinder, der var blevet misbrugt og i nogle tilfælde angiveligt voldtaget af Harvey Weinstein.

Således fortalte superstjerner som Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Salma Hayek og Angelina Jolie, at de havde været udsat for alt fra sexchikane (Jolie) til fuldbyrdet voldtægt (McGowan).

Flere mandlige skuespillere har anklaget Kevin Spacey for seksuelle overgreb. Den 59-årige film-veteran blev som resultat fyret frfa serien 'House of Cards'. Og i dag er Spaceys karriere nærmest ikke-eksisterende. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Flere mandlige skuespillere har anklaget Kevin Spacey for seksuelle overgreb. Den 59-årige film-veteran blev som resultat fyret frfa serien 'House of Cards'. Og i dag er Spaceys karriere nærmest ikke-eksisterende. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Af frygt for hævn fra filmbyens magtfulde patriarker havde alle disse ofre holdt på deres smertefulde hemmeligheder i årtier. Og Harvey Weinstein var tydeligvis ikke den eneste, der havde udnyttet den skæve magtbalance. Og Hollywood var heller ikke det eneste gerningssted.

Én efter én stod både kendte og ukendte kvinder samt enkelte mænd således frem i lyset.

Den tendens fik skuespillerinden Alyssa Milano, der er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'Charmed', hurtigt øje på.

Som et indirekte resultat af MeToo-bevægelsen afsoner komikeren Bill Cosby nu en straf på tre til ti års fængsel for voldtægt. Foto: Jessica Kourkounis - Reuters Vis mere Som et indirekte resultat af MeToo-bevægelsen afsoner komikeren Bill Cosby nu en straf på tre til ti års fængsel for voldtægt. Foto: Jessica Kourkounis - Reuters

På det sociale netværk Twitter opfordrede skuespillerinden 15. oktober 2017 derfor alle ofre for sexovergreb til at bruge hashtagget #MeToo.

Og resultatet var som en flodbølge.

Inden udgangen af oktober blev Twitter således oversvømmet af over 10 millioner '#MeToo'-opdateringer.

Og bevægelsen var ikke alene sat i gang, den havde også fået sit navn.

Ét år senere kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvor stor effekten egentlig har været.

Trods alvorlige anklager fra fire kvinder om overfald af seksuel karakter blev den 53-årige Brett Kavanaugh i weekenden således godkendt til en livslang position som højesteretsdommer i USA.

Skuespillerinden Amy Schumer var én af de mange tusinde MeToo-aktivister, der i sidste uge demonstrerede imod udnævnelsen af Brett Kavanaugh som USAs nyeste højesteretsdommer. Foto: ALEX WONG - AFP Vis mere Skuespillerinden Amy Schumer var én af de mange tusinde MeToo-aktivister, der i sidste uge demonstrerede imod udnævnelsen af Brett Kavanaugh som USAs nyeste højesteretsdommer. Foto: ALEX WONG - AFP

Og selv om over tyve kvinder har anklaget USAs præsident, Donald Trump, for alvorlige sexovergreb, har ikke ét republikansk medlem af den amerikanske regering løftet et øjenbryn eller talt om retsforfølgelse.

»Det er bemærkelsesværdigt. De selvsamme politikere og den selvsamme dommer (Kavanaugh, red.) stod nærmest på nakken af hinanden for at retsforfølge Bill Clinton, da han i 1996 var anklaget for seksuel omgang med en praktikant i Det Hvide Hus. Dobbeltmoralen har det bedre end nogensinde.«

Sådan siger den demokratiske senator Richard Blumenthal til tv-stationen MSNBC.

USAs præsident Donald Trump er af over tyve kvinder anklaget for forskellige former for sex-overgreb. Præsidentens popularitet lader trods de alvorlige anklager til at stige. Her gør præsidenten nar ad en handicappet journalist. Foto: Jim Mone - AP Vis mere USAs præsident Donald Trump er af over tyve kvinder anklaget for forskellige former for sex-overgreb. Præsidentens popularitet lader trods de alvorlige anklager til at stige. Her gør præsidenten nar ad en handicappet journalist. Foto: Jim Mone - AP

Men Alyssa Milano, der stadig indtager en vigtig rolle i #MeToo-bevægelsen, lader sig ikke fortvivle.

»Bevidstheden vokser dag for dag. Og alene efter afhøringen af dommer Kavanaughs (påståede, red.) offer Dr. Christine Blasey Ford fik samtlige amerikanske telefonlinjer og centre for misbrugte næsten otte gange så mange henvendelser som normalt. Og den ultimative hævn kommer forhåbentlig ved midtvejsvalget 6. november. Hvis denne vrede og tendens fortsætter, kan Det Republikanske Parti godt vinke farvel til deres indflydelse,« siger Milano til New York Times.