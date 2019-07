En voldsom stigning i drab og vold mod kvinder i Bolivia har medført en hidtil uset kvindebevægelse i landet.

73 kvinder er blevet meldt dræbt i Bolivia siden januar. Det slår en sørgelig rekord som det højeste antal dræbte kvinder på et halvt år siden 2013.

Det er en alarmerende udvikling i landet, som i forvejen har det højeste antal drab på kvinder om året i Sydamerika.

Stigningen har fået en boliviansk kommission for kvindeanliggender til at indkalde til et krisemøde fredag.

Kommissionen kræver, at myndighederne afsætter flere ressourcer til kampen mod kønsbaseret vold.

#MeToo-bevægelsen og andre bevægelser, der siger fra over for vold og seksuelle krænkelser mod kvinder, har hidtil ikke har sat et større præg på Bolivia.

Men den seneste eksplosion i antal kvindedrab har nu for alvor skabt røre i landet. Bolivianske kvinder har de seneste uger arrangeret demonstrationer i protest mod den stigende vold mod kvinder.

/ritzau/