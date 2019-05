Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med en gidseltagning i Toulouse i Frankrig.

En bevæbnet mand har tirsdag taget fire personer som gidsler i en butik lidt uden for den franske by Toulouse. Det oplyser en talsmand fra politiet.

Manden tog de fire personer som gidsler klokken 16.20 tirsdag eftermiddag.

Omkring klokken 19.30 tirsdag aften ved myndighederne endnu ikke, hvad gidseltageren har af krav. Hans nærmere identitet kendes heller ikke.

Der er endnu ingen meldinger om, at nogen skulle være komme til skade.

Ifølge den lokale tv-station France 3 har gidseltageren affyret tre skud op i luften. Det forlyder desuden, at han skulle være iført en hjelm med et kamera, og at han har forlangt at tale med en forhandler.

Politiet har lukket kvarteret ned og evakueret en række bygninger. Det har samtidig bedt folk om at holde sig indendørs.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters tyder det på, at gidseltagningen kan være et mislykket væbnet røveri, der har udviklet sig.

/ritzau/AP