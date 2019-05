En mand har taget adskillige gidsler i en dagligvarebutik i den franske by Toulouse.

Det skriver flere internationale medier. Her kan man også læse, at den bevæbnede mand truer med at skyde på politiet, som er på stedet.

Gidseltagningen finder sted i udkanten af den sydfranske by ved lufthavnen.

»Gidseltageren menes at være bevæbnet. Han har angiveligt truet med at skyde politiet. Han vil gerne forhandle og har truet med at slå en gidsel ihjel, hvis sikkerhedsafspærringen ikke rykkes tilbage,« siger en talsperson ifølge den britiske avis The Telegraph.

Opdateres ...