En bevæbnet mand kørte søndag ind i en Floyd-demonstration, hvorefter han affyrede skud.

Mindst en person blev såret, og den bevæbnede mand blev efterfølgende anholdt. Det skriver blandt andre nyhedsbureauet AP,

Episoden fandt sted søndag aften amerikansk tid i Seattle. Her har der været raceprotester på daglig basis siden drabet på George Floyd 25. maj.

Den 46-årige afroamerikanske mand døde som følge af en voldsom anholdelse på åben gade. Under anholdelsen pressede en politibetjent sit knæ mod George Floyds hals i mere end otte minutter, mens Floyd panisk tryglede om hjælp.

Gerningsmanden forlader her sin bil med en pistol i hånden. Foto: LINDSEY WASSON Vis mere Gerningsmanden forlader her sin bil med en pistol i hånden. Foto: LINDSEY WASSON

En mand er faldet omkuld efter at være blevet skudt. Foto: LINDSEY WASSON Vis mere En mand er faldet omkuld efter at være blevet skudt. Foto: LINDSEY WASSON

Her får den sårede mand førstehjælp. Foto: LINDSEY WASSON Vis mere Her får den sårede mand førstehjælp. Foto: LINDSEY WASSON

Ved episoden søndag aften kørte gerningsmanden ind i en indhegning, der var opstillet i forbindelse med protesten.

Manden forlod sit køretøj bevæbnet med en pistol. En 27-årig mand blev ramt af skud og blev kørt på hospitalet. Hans tilstand er stabil.

Ifølge Seattle Times foregik protesten foran politistationen i Capitol Hill-nabolaget. Hundredvis af demonstranter var samlet, da gerningsmanden kom kørende ind i folkemængden.

I videoerne herunder kan du se gerningsmanden køre ind i demonstrationen, hvorefter han går ud af bilen og fremviser sin pistol til de paniske demonstranter.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs — Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 8, 2020