En person er anholdt i forbindelse med et skyderi i en bowlinghal i den amerikanske delstat Illinois lørdag.

Tre personer er blevet dræbt og tre andre såret, efter at en bevæbnet mand affyrede skud inde i en bowlinghal i den amerikanske by Rockford i Illinois lørdag aften lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Rockfords politi opfordrer borgere til at holde sig væk fra området omkring bowlinghallen, da der stadig er "en aktiv situation", og betjente arbejder på stedet.

Politiet har anholdt den mistænkte gerningsmand. Det oplyser politichef Dan O'Shea natten til søndag dansk tid.

- Der er stadig undersøgelser i gang. Vi har en person af interesse i vores varetægt. Det er der, hvor vi er, siger Dan O'Shea ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politichefen har ingen yderligere detaljer om den anholdte person eller ofrene. Men politiet mener, at skyderiet var tilfældigt.

O'Shea siger også, at politiet ikke affyrede deres våben under anholdelsen.

De tre sårede personer bliver behandlet på hospitalet for deres skader, skriver AFP.

Et lokalt medie i Rockford skriver, at 2020 har været det dødeligste år målt på antallet af drab, siden byen begyndte at føre statistik med det i 1965.

I alt er 35 mennesker blevet dræbt i byen i år, hvilket slår den tidligere rekord på 31 i 1996, skriver AP.

/ritzau/