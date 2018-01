Politiet i delstaten Rivers i Nigeria har indledt en menneskejagt på gerningsmænd bag drab på kirkegængere.

Warri. Bevæbnede mænd har dræbt mindst 14 personer i det sydlige Nigeria. Ofrene var på vej hjem fra en nytårsgudstjeneste, da de blev angrebet.

Hændelsen fandt sted i byen Omoku cirka 90 kilometer fra Port Harcourt, der er kendt som knudepunkt for Nigerias olieindustri.

- 14 personer døde på stedet, mens 12, som blev ramt af skud, hurtigt blev bragt til behandling på hospitalet, siger en person fra det lokale politi til nyhedsbureauet AP. Kilden har udbedt sig anonymitet.

Et af ofrenes familiemedlemmer oplyser, at gerningsmændene "åbnede ild" mod kirkegængerne cirka en halv time efter midnat natten til mandag.

Omoku ligger i delstaten Rivers i Nigerdeltaet i den sydøstlige del af Nigeria. Området er kendt for dets store forekomster af olie, men også for at være hjemsted for mange magtfulde kriminelle bander.

Nnamdi Omoni, talsperson for politiet i Rivers, oplyser til AP, at antallet af ofre for angrebet endnu ikke kan bekræftes.

Politiet har indledt en menneskejagt på "banditterne for at sikre, at de bliver anholdt og retsforfulgt", siger Nnamdi Omoni.

/ritzau/