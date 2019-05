I alt 18 personer er blevet stukket med kniv under et angreb i den japanske by Kawasaki. Flere frygtes døde.

Mindst 18 personer - herunder 13 børn - er blevet stukket ned under et knivangreb i Japan. En skolepige og gerningsmanden meldes dræbt.

Det oplyser de japanske myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

De stod alle og ventede på bussen tirsdag morgen lokal tid i byen Kawasaki, da en mand bevæbnet med en kniv i hver hånd gik til angreb. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En skolepige er ifølge det statslige japanske medie NHK og nyhedsbureauet Jiji bekræftet omkommet.

Ifølge en anonym talsmand for brandmyndighederne skal yderligere en mand og en kvinde være omkommet. Det er ikke officielt bekræftet.

Angrebet er sket tirsdag morgen lokal tid i byen Kawasaki syd for Tokyo.

- En mand har stukket dem med kniv, siger Dai Nagase, der er talsmand for brandmyndighederne i Kawasaki ifølge AFP.

En buschauffør har ifølge NHK forklaret, at gerningsmanden kom gående mod menneskemængden og bevidst gik efter børnene.

De sårede er ifølge myndighederne bragt til et nærliggende hospital.

En talsmand fra et lokalt hospital oplyser, at hospitalet behandler fem personer, der blev såret i angrebet. Fire af dem er alvorligt såret.

Der er tale om "en mand og tre seksårige piger", fortæller talsmanden.

En mistænkt, der var slemt tilskadekommen efter at have stukket sig selv i skulderen og i nakken, blev tilbageholdt på stedet.

Han er senere død af sine kvæstelser, skriver AFP.

Manden er ifølge lokale medier mellem 40 og 50 år gammel, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet er ifølge en række lokale medier sket ved en park i nærheden af en togstation syd for Tokyo.

Der skal ifølge de lokale medier være fundet to knive på gerningsstedet.

Billeder fra stedet viser talrige politibiler, ambulancer og brandbiler. Der er desuden opsat et telt, hvorfra der ydes medicinsk hjælp til de sårede.

Japan har en af de laveste kriminalitetsrater i verden, men der har sporadisk været episoder, som har rystet landet.

I 2001 dræbte en mand otte børn og sårede yderligere 13 børn i et knivangreb på en skole i byen Osaka. Angrebet førte til øget sikkerhed på skoler landet over.

Syv år senere kørte en mand en lastbil ind i en menneskemængde på et fortov i Tokyo, hvilket dræbte tre. Han stak efterfølgende yderligere fire personer ned, som mistede livet.

I 2010 stak en mand mere end 12 personer ned i en skolebus og en pendlerbus i udkanten af Tokyo.

/ritzau/