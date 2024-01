En bevæbnet mand er fredag aften blevet anholdt i et gidseldrama, der endte med, at tysk politi affyrede skud.

Ifølge tyske Bild tog manden et gidsel i en Starbucks-café i byen Ulm omkring klokken 19.

Senere ankom politi og specialstyrker til stedet, og tyske medier gav meldinger om skud.

Manden forlod caféen klokken 20.20 med et gidsel.

Herefter blev gerningsmanden anholdt. Gidslet forblev uskadt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Bild skrev tidligere, at gerningsmanden kom ind under et vagtskifte på caféen fredag aften. Politiet skal have modtaget de første nødopkald klokken 18.50.

Herefter lød det, at en ambulance forlod byens centrum med den sårede gerningsmand.

Politiet i Ulm skrev klokken 20.15 på X om en igangværende politiaktion på Münsterplatz, hvor der ligger en Starbucks-filial.

Området er afspærret, lyder det.