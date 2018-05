Ukendte gerningsmænd sneg sig forbi Røde Kors' sikkerhedsvagter og kidnappede en tysk sygeplejerske.

Mogadishu. En tysk sygeplejerske er onsdag aften blevet kidnappet af bevæbnede mænd i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Det oplyser Røde Kors.

- Vi er dybt bekymrede for vores kollegas sikkerhed.

- Hun er en sygeplejerske, der hver dag arbejder med at redde liv og forbedre sundheden for nogle af Somalias mest udsatte mennesker, siger Røde Kors' souschef i Somalia, Daniel O'Malley.

Omkring klokken 20 lokal tid lykkedes det ukendte gerningsmænd at komme forbi Røde Kors' sikkerhedsvagter uden at blive opdaget.

Sygeplejersken, der befandt sig på Røde Kors' ellers sikrede kontor, blev ført ind i en bil og kørt væk, fortæller flere medarbejdere.

- Vi er i kontakt med forskellige myndigheder i forsøg på at få hende fri, siger souschef Daniel O'Malley.

En eftersøgning af kvinden er undervejs, oplyser medlem af regeringen Abdirahman Mohamed:

- Vi har modtaget informationer om, at en kvindelig ansat fra Vesten er blevet kidnappet fra Røde Kors' kontor i Mogadishu.

For udlændinge er Somalia et af verdens farligste steder at arbejde.

Tidligere er udenlandske journalister og nødhjælpsarbejdere blevet kidnappet af bevæbnede grupper eller af den militante, islamistiske gruppe al-Shabaab, der har krævet løsesummer for at slippe gidslerne fri igen.

Al-Shabaab, der kæmper mod regeringen, står desuden bag talrige terrorangreb og selvmordsaktioner.

Den militante gruppe ser humanitære organisationer som Røde Kors og Verdenssundhedsorganisationen WHO som fjender, fordi disse samarbejder med den internationalt støttede regering.

Så sent som i tirsdags blev en lokalt ansat ved WHO skudt og dræbt i Mogadishu.

Den dræbte, Mariam Abdullahi Mohamed, var ifølge organisationen en "dedikeret medarbejder i frontlinjen".

/ritzau/AFP