En familiesammenkomst på en bar i Mexico blev forvandlet til et blodbad, da 14 personer blev skudt ned.

13 personer, deriblandt et barn på et år, blev dræbt, da en gruppe bevæbnede mænd sent fredag aften åbnede ild på en bar i den mexicanske by Minatitlan.

Det oplyser myndighederne i delstaten Veracruz.

Yderligere en person er i weekenden død, efter at være blevet såret under skyderiet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om et af de værste massedrab i det voldsplagede Mexico i år.

Motivet for nedskydningen kendes ikke, og gerningsmændene er fortsat på fri fod.

De 14 dræbte personer deltog i en familiesammenkomst, da de uidentificerede mænd kom ind i baren på udkig efter stedets indehaver. Det er uvist, om han er blandt de dræbte.

De fleste af ofrene kommer fra den samme familie ifølge avisen Excelsior.

Overlevende fra angrebet har oplyst, at gerningsmændene tvang deres ofre til at se dem i øjnene, før de blev skudt.

- Jeg mærkede en pistol mod mit hoved. Manden rettede den mod mig, men skød ikke, siger en kvinde, der ikke ønsker at få sit navn frem, ifølge nyhedsbureauet AFP.

En anden kvinde, hvis bror var blandt de dræbte, fortæller, at seks mænd deltog i nedskydningen.

- Selv hvis du havde et barn i dine arme, ville de stadig skyde dig, siger hun.

Delstaten Veracruz plages af organiseret kriminalitet, og blodige skyderier mellem rivaliserende narkobander er ikke noget særsyn.

Siden 2006, da daværende præsident Felipe Calderon besluttede at sætte hæren ind mod narkokarteller, er over 200.000 mennesker blevet dræbt.

Mange af dem i interne kampe mellem narkokarteller eller i skudvekslinger med sikkerhedsstyrker.

Dertil kommer omkring 40.000 personer, der er meldt savnet. Sandsynligvis er de dræbt og ligene skaffet af vejen, skriver AFP.

I 2018 blev der ifølge AFP registreret over 33.000 drab i Mexico. Tallet overgik den hidtidige rekord fra 2017, da knap 29.000 blev dræbt.

/ritzau/