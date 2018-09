20 personer er såret ved et sunnimuslimsk angreb på en militærparade i Iran, skriver nyhedsbureauet Irna.

Teheran. Irans statslige tv rapporterer, at bevæbnede mænd har angrebet en militær parade i den sydvestlige by Ahvaz, hvor mange meldes såret.

Tv rapporterer, at angrebet udføres af "Takifiri-militsmænd" - en betegnelse, der tidligere har henvist til Islamisk Stat.

Nyhedsbureauet Irna skriver, at 20 personer er såret.

Det statslige tv viste optagelser fra angrebet umiddelbart efter de første skud blev affyret. Optagelserne viste førstehjælpsfolk ile hen til sårede, der lå på jorden.

Andre optagelser viste folk fra sikkerhedsstyrkerne råbe til hinanden foran tilskuertribunen.

Lørdagens militærparade fandt sted i forbindelse med markeringen af dagen for begyndelsen på krigen mellem Iran og Irak den 22. september 1980.

Angrebet kommer efter Islamisk Stat den 7. juni i 2017 angreb parlamentet i Teheran og den krypt, der indeholder ayatollah Ruhollah Khomeinis grav.

Dette angreb, hvor 18 blev dræbt og 50 blev såret, har hidtil været det eneste udført af sunnimuslimer i Iran.

Iran er dybt involveret i krigene i Irak og Syrien.

Angrebet i Teheran sidste år varede omkring fem timer. Derefter var alle angrebsmænd dræbt.

Jihadister fra det sunnimuslimske Islamisk Stat anser de shiamuslimske iranere for at være frafaldne, og de fordømmer, at Iran har været involveret i krigen mod Islamisk Stat i både Syrien og Irak.

Iranske ledere nedtonede angrebet sidste sommer.

/ritzau/Reuters