I den amerikanske delstat Michigan er det ikke alle borgere, der er tilfredse med den lokale regerings restriktioner for at stoppe spredningen af coronavirussen.

Hundredvis af demonstranter – nogle med rifter og håndvåben – har således samlet sig på trapperne op til regeringsbygningen for at protestere mod guvernør Gretchen Whitmers ordrer om, at folk skal holde sig inden døre, og at ikke essentielle forretninger skal være lukket.

Tusinder af mennesker i USA er allerede døde. 1.900 af dem er døde i Michigan. Det skriver Sky News.

Organisatorerne af protesten havde bedt deltagerne om at blive i deres biler og skabe trafikkaos. De skulle blandt andet række deres skilte ud af bilen for at lade omgivelserne vide, hvad de syntes om restriktionerne.

Flere af demonstranterne bar våben, da de gik på gaden for at demonstrere for retten til at bevæge sig udenfor. Foto: JEFFREY SAUGER

Men mange ignorerede det. De gik i stedet til fods til regeringsbygningen i byen Lansing for at lufte deres kritik af restriktionerne, som er blevet forlænget til den 30. april.

På nogle af de skilte, der blev holdt frem, stod der: 'Vi er ikke fanger' og 'Michigander mod Gretchens krænkelser'. Andre beskrev lovgivningen som 'tyranni'.

Statens demokratiske guvernør, Gretchen Whitmer, kritiserede demonstranterne for at sætte helbredet på spil. Mange af dem bar ikke masker, og de delte slik ud til børnene med deres hænder.

»Denne slags aktivitet sætter flere menneskers helbred på spil, og desværre forlænger det bare den tid, vi vil være i denne situation,« sagde hun ifølge Sky News.