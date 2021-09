For en god uges tid siden fandt en hundelufter liget af den 28-årige Sabina Nessa under en bunke blade i en park i London.

Nu har Scotland Yard »betydningsfuldt« nyt i sagen.

Politiet har anholdt en 38-årig mand på en mistanke om, at han er drabsmanden.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem The Guardian og The Sun.

Sabina Nessa: Man arrested on suspicion of murder https://t.co/cvKogkoSru — BBC Look East (@BBCLookEast) September 26, 2021

»Sabinas familie er blevet orienteret om denne betydningsfulde udvikling i sagen,« siger Neil John fra Metropolitan Polices særlige drabsenhed til medierne.

Den mistænkte mand bliver søndag tilbageholdt og afhørt i sagen.

Han er den tredje mand, der bliver anholdt i sagen, om drabet på den unge skolelærer i Cator Park i bydelen Kidbrooke.

Fredag 17. september gik hun den korte tur fra sit hjem mod den lokale pub for at møde en date, men undervejs blev hun overfaldet og dræbt.

Sabina Nessa Murder: Can you help identify this man?



Image shows a man walking in Pegler Square, Kidbrooke on the evening Sabina was attacked - Friday 17 September.



Any information could be vital - please share this post.



0208 721 4266



https://t.co/vAehNxCTll pic.twitter.com/u1MuCDcLM4 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 23, 2021

Fredag i denne uge offentliggjorde politiet overvågningsbilleder af en mand, som er mistænkt for at være drabsmanden.

Noget af videoovervågningen fra området skulle angiveligt vise, hvordan manden slog den unge kvinde i hovedet med en stump genstand, og derefter dumpede hende i parken.

Det er endnu uvist, om den anholdte mand er identisk med manden på videobillederne.

De to mænd, der tidligere har været anholdt i sagen, er begge løsladt igen. De er nu uden for mistanke.

Jebina Yasmin Islam - Sabinas søster. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Jebina Yasmin Islam - Sabinas søster. Foto: TOLGA AKMEN

Drabet har pustet nyt liv i den debat om kvinders sikkerhed på gaden, som opstod i kølvandet på drabet på Sarah Everard i marts. Mange kvinder føler sig igen udtrykke ved at færdes efter mørkets frembrud.

Ved en mindehøjtidelighed i bydelen Kidbrooke i det sydøstlige London fredag aften sagde Sabinas søster:

»Vi er som familie chokeret over drabet på vores søster, datter og mosteren til mine to piger. Der er ingen ord, der kan beskrive, hvordan vi som familie har det lige nu,« lød det fra Jebina Yasmin Islam.