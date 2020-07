Betty og Curtis Tarpley havde været sammen det meste af deres liv, da de den 18. juni gik på bort med bare en times mellemrum.

De havde gået på den samme skole i Illinois, hvor de mødte hinanden. De blev gift, fik to børn og havde været gift i 53 år, da de begge blev syge. Det skriver CNN.

Den 80-årige Betty Tarpley havde været syg i nogle dage, da familien valgte at køre hende på hospitalet, og her fandt lægerne ud af, at hun var syg med coronavirus.

Et par dage efter blev manden Curtis Tarpley også indlagt - på samme stue som Betty Curtis.

Betty og Curtis Tarpley. Foto: Privat Vis mere Betty og Curtis Tarpley. Foto: Privat

Men Betty Curtis blev dårligere og dårligere, og sønnen Tim Tarpley fortæller, at moren den 18. juni ringede til ham og søsteren, Tricia Tarpley, og sagde, at »hun var klar til, at tage afsted«.

Kort efter døde hun.

Det tog meget hårdt på Curtis Tarley, som altså døde kort tid efter, at hans kone havde sagt farvel til livet.

»Jeg føler, at han kæmpede, fordi han var nødt til det,«fortæller Tim Tarpley til CNN og fortsætter:

»Men da han fandt ud af, at hun ikke ville klare den, gav han også selv op. Jeg tror, han kæmpede, fordi han troede, vi havde brug for ham. Men han var også træt og havde mange smerter.«

Sønnen fortæller afslutningsvis, at han håber, at familien kan samles til næste år og fejre Betty og Curtis Tarpleys liv og kærlighed.