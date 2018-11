Den 72-årige komiker, skuespiller og sanger Bette Midler er en af Donald Trumps argeste modstandere og benytter enhver lejlighed til at angribe ham på Twitter. Nu er hun havnet i en shitstorm efter et uhørt personangreb på USA's førstedame, Melania Trump.

'Regningen for rensning af polstringen i Air Force One (præsidentens fly, red.) må være vanvittig,' skriver Bette Midler på Twitter torsdag.

Hun flankerer tweetet med et billede af en yderst letpåklædt Melania Trump fra mandemagasinet GQ. Billedet stammer fra førstedamens fortid som model. Det skriver Fox News.

Men dermed stopper Bette Midler ikke. Hun har også tilføjet hashtagget 'Flotits' - en omskrivning af forkortelsen for 'Flotus' forkortelsen for 'First Lady of the United States'.

Melania Trump. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Behøver vi forklare, hvad 'tits' i Bette Midlers omskrivning af forkortelsen betyder?

Mange brugere tager dyb afstand fra Bette Midlers personangreb på Melania Trump.

Selv hendes fans synes, at Midler er gået langt over stregen.

'Tænk, at jeg jeg har beundret dig i så mange år for at være sjov, irrelevant og at omfavne menneskeheden. Du er blevet til en sørgelig gammel dame. Det er virkelig trist,' skriver en bruger.

To think that I admired you for so many years for being so funny, irreverent and embracing humankind-



You’ve turned into a wretched old woman- it’s really too bad- — Kim Kelley (@Indie1031kk) 16. november 2018

'Hvorfor gør du det her? Har du ikke fået nok af at tilsvine den stakkels kvinde? Hun var model, og hvad så? Lad være med at sprede had. Du har gjort dig selv til grin med en så ussel kommentar. Fik du det bedre efter at have postet det her? Fik det dig til at have det godt med dig selv? Du burde undskylde,' skriver en anden bruger på Twitter.

'Nu er du begyndt at bodyshame? Dig? Virkelig? Er det også sådan, du ønsker, din datter skal være. Vil du lære hende, at hvis du er politisk uenig (med nogen), kan du opføre dig, som det passer dig (overfor vedkommende)? Skamfult,' skriver en tredje.

'Du kan være lige så politisk uenig (med Melania Trump) som du vil, men det her er et ondskabsfuldt og barnligt angreb på en kvindes egne valg. Det her har en gang for alle fået mig til at opgive min hengivenhed overfor dit store talent. Du er en hykler,' skriver en fjerde.

Du kan se Bette Midlers morbide tweet herunder. Vi advarer mod stødende billeder.