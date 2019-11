Den 47-årige texaner tror ikke længere på succes og trækker sig derfor fra Demokraternes nomineringskamp.

Beto O'Rourke trækker sig fra kapløbet om blive Demokraternes kandidat til det amerikanske præsidentvalg næste år.

Det oplyser han fredag efter flere måneder med stillestående tal i meningsmålingerne og en svindende kampagneøkonomi.

- Selv om det er svært at acceptere, står det nu klart for mig, at denne kampagne ikke har midlerne til at opnå succes, udtaler det tidligere kongresmedlem i en erklæring.

Den 47-årige texaner indledte sin valgkamp i marts i år med betydelig opbakning efter snævert at have tabt kampen om et sæde i Senatet i 2018.

Men på den nationale scene har Beto O'Rourke ikke formået at fremkalde den entusiasme, han er blevet mødt med i Texas.

/ritzau/AFP