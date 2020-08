Det blev en fatal beslutning for en betjents kone, at hun skulle ind i en politibil, som manden havde ladet stå ulåst i indkørselen i den amerikanske stat Florida.

Hun sad nemlig fast i den ulideligt varme bil, mens temperaturen uden for bilen bevægede sig op i mere end 33 grader, og døde, skriver Miami Herald.

Clara Paulinos fingeraftryk var overalt på indersiden af en bil af mærket Ford Explorer efter den horrible ulykke, som skete uden for parrets hjem i Miami Shores fredag.

»Hun var helt sikkert gået i panik og forsøgte at komme ud,« fortæller en betjent til Miami Herald.

Den 56-årige Paulino forsøgte tilsyneladende at kravle ind på bagsædet, mens hun ledte efter at eller andet. Det skriver New York Post.

Hun blev så fanget dér af dørens låsemekanisme. Den forhindrer nemlig, at den kan åbnes indefra.

Hun havde ikke nogen mobiltelefon med sig, og sikkerhedsnettet forhindrede hende i at nå over forsædet og dytte i hornet for at skaffe hjælp, fortæller Miami Harald.

»Det er reelt set et bur,« sagde en betjent på Miami om bagsædet i patruljebilen.

Hendes mand, Aristides Paulino, som har tilhørt politistyrken i Miami i 25 år, sov efter en nattevagt inde i hjemmet, da tragedien skete fredag eftermiddag.

Den 58-årige Aristides fandt sammen med parrets søn Clares krop klokken 17.30. Det var næsten fire en halv time efter, hun blev spærret inde i politibilen.

Det står stadig ikke klart hvorfor hun gik ind i politibilen, som hendes mand havde stå ulåst i indkørslen, da han kom hjem og gik i seng fredag morgen.

Aristides og Clara Paulino blev gift for 38 år siden, og ifølge deres søn, som også hedder Aristides, ønsker familien ikke at snakke om dødsfaldet.

»Vi har ikke engang begravet hende endnu, og der er bare så meget smerte at bære,« sagde han.