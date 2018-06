Politiet har ransaget biskoppens kontor i en region, hvor 14 præster er anklaget for misbrug af mindreårige.

Santiago. Politibetjente og medarbejdere fra anklagemyndigheden i Chile har onsdag ransaget kontorer tilhørende den romerskkatolske kirke i to byer i landet.

Myndighederne leder efter filer, undersøgelsesrapporter og dokumenter relateret til en misbrugsskandale, der har ødelagt præsternes omdømme i det sydamerikanske land.

Ransagningerne var målrettet den kirkelige domstol i hovedstaden Santiago og biskoppens kontor i byen Rancagua i O'Higgins-regionen, hvor 14 præster er anklaget for at have haft seksuelle forhold til mindreårige.

/ritzau/AP