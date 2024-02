I det lille amerikanske bysamfund i Burnsville er der en tilstand af chok.

»Det gør ondt. Tre medlemmer af vores team har gjort det ultimative offer. De er alle helte,« som byens politichef Tanya Schwartz udtrykker det.

For det gik helt galt, da der ifølge Pioneer Press kom et alarmopkald om en mand, der havde barrikaderet sig i et hus, hvor flere yngre familiemedlemmer samtidig blev holdt fanget.

Her endte to politibetjente og en brandmand med at blive skudt og dræbt, da gerningsmanden pludselig begyndte at skyde løs.

De dræbte var politibetjente Matthew Ruge (tv.) og Paul Elmstrand samt brandmanden Adam Finseth (th.) Foto: Minnesota Department of Public Safety Vis mere De dræbte var politibetjente Matthew Ruge (tv.) og Paul Elmstrand samt brandmanden Adam Finseth (th.) Foto: Minnesota Department of Public Safety

Det skete, mens flere betjente befandt sig inde i huset, hvor de ellers i længere tid havde ført samtaler med manden.

Og det er første gang nogensinde, at en betjent er blevet dræbt i Burnsville, der er en forstad til storbyen Minneapolis. Det er første gang siden 1994, at en politibetjent bliver dræbt i staten Minnesota.

Aldrig tidligere er brandmand blevet skudt i tjenesten i staten.

»Det er en tragisk dag, og vi sørger alle, og vi forsøger alle at forstå, hvad der skete og hvorfor,« som brandchefen BJ Jungmann siger.

Syv børn i alderen 2-15 år viste sig at befinde sig i huset, og ingen af dem kom til skade, da alt eskalerede.

Det var de 27-årige politibetjente Paul Elmstrand og Matthew Ruge, der blev dræbt, mens den 40-årige brandmand Adam Finseth også mistede livet.

Gerningsmanden er siden blevet identificeret til at være den 38-årige Shannon Gooden. Også han mistede livet, da politiet efterfølgende skød tilbage mod ham.

Minnesotas guvernør, Tim Walz, har skrevet på det sociale medie X, at der er tale om »forfærdelige nyheder fra Burnsville«.

»Vi må aldrig tage det mod og de ofre, som vores betjente og brandmænd hver dag leverer, for givet,« lyder det her.