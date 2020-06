Når mange amerikanske politibetjente tilsyneladende har svært ved at ændre deres ofte voldelige og racistiske opførsel, så skal forklaringen ofte findes i deres usædvanligt stærke fagforeninger.

Da to betjente fra Buffalos politi i staten New York således blev anholdt for at skubbe en fredelig 75-årig demonstrant baglæns, så han slog hovedet i asfalten, blødte voldsomt og mistede bevidstheden, truede 57 af betjentenes kollegaer i protest med at boykotte korpsets arbejde midt under USA's værste raceuroligheder i 50 år.

Ikke i protest imod politivold, men som støtte til deres kollegaer. Og efter de to betjente fredag var blevet sigtet for vold og forlod retsbygningen i Buffalo, klappede samtlige 57 kollegaer bifaldende for at vise deres støtte til de to sigtede betjente, Robert McCabe og Aaron Torgalski.

'Det er totalt uretfærdigt. Vores kollegaer gjorde blot, hvad de fik besked på,' lød det efterfølgende i en pressemeddelelse fra fagforeningen bag det såkaldte 'Buffalo Emergency Response Team'.

An elderly man appears to be shoved by riot police during a protest against the death in Minneapolis police custody of George Floyd, in Buffalo, New York, U.S. June 4, 2020

Den bevidstløse og blødende demonstrant Martin Gugino (75) ligger på fortovet i Buffalo, New York.

'Forskellen på en fagforening for metalarbejdere og en fagforening for politibetjente er, at hvis en metalarbejder skubber en ældre mand ned i asfalten og efterlader ham bevidstløs og storblødende, så bliver metalarbejderen anholdt for vold og fængslet.'

Sådan skriver amerikanske Zack Wilder på det sociale netværk Twitter.

Og i en artikel i søndagsudgaven af den amerikanske avis The New York Times skriver Noam Scheiber og David Goodman:

'Mens politiske ledere og progressive politichefer over hele landet gør deres bedste for at reformere politiets arbejde og derved undgå den racisme og unødvendige vold, der førte til mordet på Robert Floyd i Minnesota, så slår politiets egne fagforeninger ofte ring om selv deres værste elementer og forhindrer derved enhver form for fremskridt.'

»Mens nyudnævnte politichefer overalt således ofte tilhører minoriteter og ofte hører til i det politiske landskab til venstre for midten, så er mange af de mest populære fagforeningsledere i politistyrken ofte hardcore Trump-fans og helt ude på den yderste højrefløj,« siger den sorte radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Derved kunne de politiske ambitioner i og modsat omkring politistyrken ikke være mere forskellige. Og derved ender de nye tiltag, som vi i dag har brug for, ofte i det rene ingenting, fortæller Steve Fletcher (til New York Times), der som lokalpolitiker i Minneapolis rendte hovedet imod det, han kalder 'den blå mur' – blå som politiets uniformer.

Da storbyens lokale politifagforening ikke brød sig om Fletchers politi, boykottede de således med vilje livsvigtige opkald til alarmcentralen i Steve Fletchers distrikt og fik derved den demokratiske politiker til at se ud, som om han ikke magtede sit job.

Samtidig mødte lederen af Minneapolis-politiets fagforening, Bob Kroll, op til samtlige Donald Trump-valgmøder, hvor han sammen med præsidenten holdt slagtaler for 'et mere magtfuldt politikorps med stærkere våben og flere penge til rådighed'.

Donald Trump provokerede mange, da han sidste mandag fik ryddet pladsen foran Det Hvide Hus blot for at få taget et billede af sig selv foran kirken St. John's Episcopal Church med en bibel i hånden.

»Det er kun os, der varetager jeres interesse. Og for en gangs skyld har vi en præsident, der vil lægge forbryderne og ikke politiet i lænker. Støt jeres fagforening og støt præsident Trump,« sagde Bob Kroll ved et stort Trump-vælgermøde sidste år.

»Dette valg bliver kampen om selve USA's sjæl,« siger den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, der i samtlige meningsmålinger har et spinkelt forspring over Donald Trump.

Og på Twitter får både præsidenten og politiet høvl for deres reaktion på de voldsomme raceoptøjer, der har hærget i USA siden mordet på George Floyd 25. maj.

'Trump opfører sig som en skræmt diktator, og politiet opfører sig som en diktators militær,' skriver Karen Seltzwick på Twitter.

Borgmester Bill De Blasio kæmper en hård og måske umulig kamp for at gøre poltistyrken i New York mindre voldelig.

Men uanset hvor meget reformvenlige politikere som New Yorks borgmester, Bill de Blasio, forsøger at gøre politistyrken i storbyen mere racevenlig og afdæmpet, jo hårdere bliver linjerne trukket op.

»Jo mere politikerne forsøger at gøre, jo hårdere kæmper politiets fagforening imod. Og så længe politiet på den måde får lov til at bestemme deres egne regler ved at manipulere systemet, så er en seriøs reform så godt som umulig,« siger Kim Gardner, der som den højest rangerende anklager i storbyen St. Louis forrige år blev boykottet og smidt ud, da politiets fagforening ikke brød sig om hendes anti-politivold-politik.