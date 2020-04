Tysk politi blev fredag angrebet af en gruppe på over 20 mennesker, da en betjente forsøgte at håndhæve forsamlingsforbudet.

I Tyskland er alle forsamlinger på over to personer ulovlige, derfor var det helt naturligt for en betjent i Frankfurt at stige ud af patruljevognen, da han så en gruppe unge mænd stå i en større forsamling.

Men der gik ikke længe, før de unge mænd begyndte at kaste store sten efter ham. Det fortæller en talsperson for tysk politi til avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Flere betjente kom hurtigt til, mens de unge mænd fortsatte med at kaste sten, jernstænger og tagplader efter dem. En af stenene ødelagde et vindue i patruljevognen.

De 20 mænd forsøgte kort efter at flygte fra stedet, og da betjentene ikke kunne fange dem til fods, valgte man at søge efter dem med helikopter.

Nogle af mændene blev til sidst fundet i en lejlighed i Frankfurt.

Politiet ransagede bopælen og anholdte seks personer på mellem 23 og 31 år.

I lejligheden fandt de - foruden de seks mænd - en række våben. Heriblandt pistoler og knive.

De seks mænd er nu sigtet for legemsbeskadigelse, særlig alvorligt brud på freden og materiel skade på samfundet.

Det har ikke været muligt for politiet at finde alle de 20 gerningsmænd endnu.

Episoden skete fredag kl 9.15.

I tyskland er næsten 130.000 mennesker smittet med coronavirus.