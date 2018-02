Den svenske politimand Peter Springare skabte voldsom debat i februar 2017, da han skrev på Facebook, at det ofte er gerningsmænd med somalisk, arabisk eller anden udenlandsk baggrund, der står bag voldtægter, røverier og overfald.

Nu har han ytret sig igen - og denne gang er han blevet anmeldt af sine egne politikollegaer, skriver Aftonbladet.

Under et debatarrangement i Gøteborg i februar udtalte han, at gruppevoldtægter i Sverige er 'et nyt kulturelt fænomen' og en konsekvens af de seneste 12-15 års indvandring.

»Der findes selvfølgelig etniske svenskere, som begår gruppevoldtægt, men slet ikke i den størrelsesorden som udenlandskfødte gerningsmænd,« sagde Peter Springare ifølge mediet.

Det blev for meget for det svenske politi, som anmeldte kollegaen for udtalelserne. De kan nemlig skade opfattelsen af politiet blandt befolkningen. Medborgerne burde nemlig kunne være sikre på, at de bliver behandlet neutralt og retvisende, lyder det videre.

I en sms til svenske TV4 skriver Peter Springare, at han udtalte sig som privatperson og derfor ikke er bundet af politiets pligt til objektivitet.

Nu skal politianklagemyndigheden se på, om der er sket et lovbrud. Alternativt kan der blive tale om tjenestelige konsekvenser, siger politiets pressechef Mats Nylén.