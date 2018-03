En af tre indlagte efter et angreb med nervegift i byen Salisbury er blevet udskrevet.

London. Den engelske betjent Nick Bailey, der har været indlagt siden et nervegiftangreb i byen Salisbury, er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag.

Nick Bailey er et af tre umiddelbare ofre, der er blevet udsat for nervegiften novichok. De to andre er en tidligere russisk spion Sergej Skripal og dennes datter.

Tidligere torsdag har en fjerde person - også en betjent - ifølge Reuters været til tjek på hospitalet.

I en udtalelse, som en talsmand fra britisk politi har læst op, kalder Nick Bailey oplevelsen for "surrealistisk".

- Jeg ved, at mit liv formentlig aldrig vil blive det samme igen, lyder det i udtalelsen, der er blevet bragt på Sky News.

Nervegiftangrebet har udløst en verbal konflikt mellem Rusland og Storbritannien.

/ritzau/