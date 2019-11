Videooptagelse af sammenstød mellem demonstranter og politi viser en betjent skyde efter flere demonstranter.

En politibetjent har skudt en demonstrant i brystet i Hongkong. Det er sket natten til mandag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Et voldsomt sammenstød mellem demonstranter og politi er blevet transmitteret direkte på Facebook.

Her ses en betjent trække sit våben i distriktet Sai Wan Ho. Efterfølgende forsøger betjenten at tilbageholde en maskeret mand i et lyskryds, der er blokeret af demonstranter.

En anden maskeret mand henvender sig til betjenten.

Ud fra videooptagelsen ser det ud til, at betjenten i samme øjeblik skyder denne anden mand i brystet, hvorefter han falder til jorden med det samme.

De efterfølgende sekunder affyrer betjenten yderligere to skud under urolighederne.

Endnu en maskeret mand ser ud til at falde til jorden, men optagelserne er for utydelige til, at det kan ses, hvor på kroppen han bliver ramt.

Politiet i Hongkong har afvist at kommentere hændelsen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/