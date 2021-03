Kunne Metropolitan Police havde reddet en ung kvindes liv, hvis de havde reageret i tide?

Det spørgsmål melder sig i Storbritannien efterhånden, som nye rystende oplysninger kommer frem i den uhyggelig sag om Sarah Everards forsvinden.

Noget tyder i hvert fald på, at de røde advarselslamper mere end antydede, at der var problemer med den 48-årig betjent, der lige nu sidder fængslet – mistænkt for at have både bortført og dræbt den 33-årige engelske kvinde.

Nu viser det sig nemlig, at betjenten – som de britiske medier bringer både navn og billede af, men som vi vælger at omtale med hans initialer WC – blev indberettet for blufærdighedskrænkelse på en burgerbar bare fire dage før, Sarah Everard forsvandt.

Sarah Everard. Foto: - Vis mere Sarah Everard. Foto: -

The Independent Office for Police Conduct (som kan sammenlignes med Den Uafhængige Politiklagemyndighed herhjemme, red.) skriver ifølge flere britiske medier, at den mistænkte betjent var indblandet i en episode, hvor han blottede sig på en burgerbar i det sydlige London.

Episoden blev opfanget på stedets overvågningskamera og indberettet af personalet på fastfood-restauranten. Politimyndigheden er i øjeblikket i gang med at undersøge sagen, skriver blandt andre news.com.au.

Hændelsen fik dog ingen umiddelbar konsekvens for betjenten.

Havde den gjort det, ville han øjeblikkeligt have fået inddraget sit politiskilt.

Foto: - Vis mere Foto: -

Onsdag 3. marts forlod Sarah Everard sin veninde i Clapham i det sydlige London for at tilbagelægge den lille times spadseretur til hjemmet i Brixton.

Politiets efterforskning tyder på, at hun på et tidspunkt på ruten mødte den 48-årige betjent, som netop havde fået fri fra en opgave på den amerikanske ambassade.

Formodningen er, at han har brugt sit politiskilt til at vinde hendes tillid og lokke hende med i sin bil. Muligvis under påskud af coronarestriktioner.

Siden har ingen set hende, men onsdag aften blev der fundet et lig ved en gammel golfbane i Ashford i Kent, cirka halvanden times kørsel fra Brixton.

Politiet på golfbanen i Ashford i Kent, hvor der onsdag blev fundet et lig. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Politiet på golfbanen i Ashford i Kent, hvor der onsdag blev fundet et lig. Foto: PAUL CHILDS

Fredag meddelte politiet, at det var Sarah Everard, der var blevet fundet, og straks derefter blev det også offentliggjort, at den anholdte betjent bliver tiltalt.

De seneste oplysninger om episoden på burgerbaren kom frem torsdag stort set samtidig med, at betjenten blev fundet livløs i sin celle.

Mediet The Sun skriver at den mistænkte blev fundet med »alvorlige« skader på hovedet og straks kørt til behandling på hospitalet.

Det fremgår også, at WC var alene i sin celle, da skaden skete.

Blomster på det sted i Ashford, hvor der onsdag blev fundet et lig. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Blomster på det sted i Ashford, hvor der onsdag blev fundet et lig. Foto: PAUL CHILDS

Han meldes nu i bedring og efter en scanning af hjernen er han nu tilbage i fængslet.

Det fremgår også, at betjenten både før og efter episoden i cellen er under særlig bevogtning med tjek hvert kvarter, fordi man anser ham for at være »en følsom fange.«

Fredag blev han så altså tiltalt for drabet på Sarah Everard, og han fremstilles i det første retsmøde lørdag morgen, skriver The Sun.