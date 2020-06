En af de fire betjente, der er sigtet for at have været involveret i George Floyds død, er blevet løsladt.

Det skyldes, at han har betalt kautionen, der lød på 750.000 dollars - svarende til knap fem millioner danske kroner.

Det skriver ABC News.

Der er tale om betjenten Thomas Lane, som var en af de fire betjente, der rykkede ud, da butiksmedarbejdere i Minneapolis i slutningen af maj anmeldte, at man mistænkte, at en mand havde betalt med en falsk 20-dollar seddel.

Her ses de fire betjente: Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane og J. Alexander Kueng. Foto: HCSO Vis mere Her ses de fire betjente: Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane og J. Alexander Kueng. Foto: HCSO

Sagen endte tragisk, da manden - George Floyd - blev udsat for en brutal anholdelse, hvor en af betjentene, Derek Chauvin, sad med sit knæ på hans nakke i mere end otte minutter, mens Floyd flere gange gentog, at han ikke kunne trække vejret.

George Floyd overlevede ikke.

Siden blev Derek Chauvin sigtet for drab, og de tre andre betjente, der var til stede under anholdelsen - Thomas Lane, Tou Thao og J. Alexander Kueng - er blevet sigtet for medvirken til forsætligt drab.

Alle fire betjente er blevet fyret.

Til ABC News bekræfter 37-årige Thomas Lanes advokat, at hans klient blev løsladt onsdag eftermiddag, efter kautionen blev stillet. Mens Thomas Lane er på fri fod, vil han dog blive overvåget, og han må ikke bære våben eller deltage i politiaktiviteter.