Det kan ikke bevises, at betjent handlede i uoverensstemmelse med sin uddannelse, da han skød en sort bilist.

Anklagemyndigheden i USA frafalder en tiltale mod politibetjent Ryan Londregan, som sidste år skød en sort bilist, som han havde vinket ind til siden under en trafikkontrol i delstaten Minnesota.

Det oplyser anklagemyndighedens afdeling i amtet Hennepin.

Hennepin er en del af Minneapolis, som er den største by i delstaten.

Anklagemyndigheden understreger, at beslutningen ikke betyder, at man mener, at Ryan Londregan er uden skyld, men at man ikke længere har tiltro til, at man kan løfte bevisbyrden i sagen.

Londregans advokat, Christopher Madel, oplyser i et e-mail-svar, at det "søreme er på tide", at tiltalen blev frafaldet.

Betjenten var blevet tiltalt for uagtsomt manddrab på Ricky Cobb 2.

Drabet fandt sted i Minneapolis, hvor den sorte amerikaner George Floyd tre år forinden var blevet dræbt af politibetjenten Derek Michael Chauvin.

George Floyds død forårsagede voldsomme demonstrationer mod politivold mod sorte i hele USA.

Ricky Cobb 2 blev vinket ind til siden af betjente i juli 2023, hvor han fik at vide, at han var eftersøgt i forbindelse med en forbrydelse.

Londregan skød Ricky Cobb 2, da Ricky Cobb 2 satte bilen i gear og fjernede sin fod fra bremsen, lød det i tiltalen mod betjenten.

Da Londregan blev tiltalt, hævdede anklagemyndigheden, at betjenten havde handlet i uoverensstemmelse med sin uddannelse, fordi han var blevet uddannet til aldrig at skyde ind i en bil i bevægelse.

Siden da har en politiinstruktør sagt, at betjente ikke bliver uddannet til at lade være med at skyde ind i biler i bevægelse, men at det er bedst at lade være.

Londregans advokat har desuden op til retssagens planlagte start sagt, at betjenten er indstillet på at fortælle retten, at han så Ricky Cobb 2 række ud efter sin pistol, inden han skød ham.

De to udviklinger har ifølge anklagemyndigheden gjort, at man har valgt at droppe sagen.

- Ricky Cobb 2 burde stadig være i live i dag, siger anklager Mary Moriarty i en officiel udtalelse fra anklagemyndighedens afdeling i Hennepin.

- Hvorvidt vi kan føre bevis for vores sag i retten, er noget andet end at rense en person.

/ritzau/Reuters