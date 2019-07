»Denne frastødende idiot fortjener at blive skudt.«

Sådan skrev en politibetjent fra den amerikanske sydstat Louisiana i sidste uge på sin Facebook-hjemmeside. Den 'frastødende idiot', betjenten refererede til, er den 29-årige kongreskvinde Alexandria Ocasio-Cortez.

Og øjeblikkelig klikkede én af betjentens kollegaer på 'like'-knappen. Han var tilsyneladende helt enig.

Tre dage senere blev begge betjente (Charlie Rispoli og Angelo Varisco) fyret på gråt papir. Og ved en pressekonferrence mandag sagde betjentenes chef, Sherif Arthur Lawson:

Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

»Hvadenten dette var ment som en vittighed eller ej, så er det dybt upassende at skrive dette – At opfordre til vold imod en anden person og så ovenikøbet et folkevalgt medlem af den amerikanske kongres.«

Lige siden midtvejsvalget i november sidste år, hvor Alexandria Ocasio-Cortez fra New York blev valgt ind i den amerikanske kongres, har både hun og andre kvindelige, venstreorienterede politikere modtaget trusler om både vold, voldtægt og mord.

Normalt er truslerne ifølge Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) selv anonyme. Men siden USAs præsident Donald Trump i sidste uge opfordrede AOC og tre af hendes nyvalgte demokratiske kollegaer til at 'tage hjem til det land', de 'kommer fra', er truslerne ifølge avisen USA Today blevet mere udtalte.

Og hverken Charlie Rispoli eller Angelo Varisco har endnu officielt undskyldt deres opførsel.

I sidste uge bad Donald Trump disse fire kongreskvinder om at 'tage hjem til de lande', de 'kommer fra'. Tre af de fire er født og opvokset i USA. Alle fire er amerikanske statsborgere. Fra venstre er det Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ilhan Omar. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere I sidste uge bad Donald Trump disse fire kongreskvinder om at 'tage hjem til de lande', de 'kommer fra'. Tre af de fire er født og opvokset i USA. Alle fire er amerikanske statsborgere. Fra venstre er det Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ilhan Omar. Foto: JIM LO SCALZO - EPA